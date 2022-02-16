يارا الحقباني .. تكشف سبب عدم انسحابها أمام نظيرتها الإسرائيلية

تصدر اسم لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني عنوانين الصحفي الرياضية خلال اليومين الماضيين بعد فوزها على نظيرتها من دولة الاحتلال الإسرائيلي ريني نيكيشوف بمجموعتين نظيفتين، في الدور ثمن النهائي من بطولة نيروبي الدولية للتنس.

ونجحت الحقباني في تحقيق الفوز على نيكيشوف بمجموعتين دون مقابل بواقع (6-0) و(6-2)، لتضرب موعدًا في الدور ربع النهائي مع البريطانية جادي كول.

وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي عن السبب الذي منع اللاعبة يارا من الإنسحاب أمام نظيرتها من دولة الاحتلال أسوة بغيرها من اللاعبين العرب الذين يعبرون عن موقفهم الرافض للتواجد الاسرائيلي على أرض عربية من خلال عدم مواجهة أي لاعب من دولة الاحتلال.

ودفعت التساؤلات الكثيرة اللاعبة السعودية للخروج بتصريح قالت فيه: "الانسحاب في الرياضة أمر سئ، وإذا انسحبت سيخصم نقاط مني، والأمر الآخر اذا لعبت أمام دول مثل إيران وإسرائيل أحاول ألا أخسر أمامهم وأنا لا يهمني إلا الكرة والفوز فقط".

وأوضحت الحقباني أن يوم المباراة أصابها المرض ورغم ذلك لم تنسحب إلا أن التعب اشتد عليها وتم نقلها إلى المستشفى وعليه تقرر عدم خوضها ربع النهائي لأسباب مرضية، وذلك بعد فوزها أمام منافستها الإسرائيلية ريني نيكيشوف.

وتسائل النشطاء عن هوية هذه اللاعبة السعودية ومعرفة المزيد من التفاصيل عنها:

يارا الحقباني