أردنيون يستقبلون الثلوج برقصة الدحيّة

اكتست العاصمة عمان صباح الخميس، 27 يناير 2022، ثوبها الأبيض متأثرة بجبهة هوائية باردة تحركت حيث عبر شرق البحر الأبيض المتوسط رافقها تساقطًا كثيفًا لـ الثلوج.
وفي الوقت الذي غطى الثلج كافة المحافظات الأردنية، غامر الناس بالخروج لرؤية الغطاء الأبيض الجميل المنتشر فوق الشوارع والسهول والجبال الشاسعة، مستمتعين بالنسيم الجليدي بملابس شتوية ثقيلة.
#ثلوج_الأردن— "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) January 27, 2022
بيادر وادي السير/الجندويل
27/1/2022 pic.twitter.com/WcqFBCARuF
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صور ومقاطع فيديو وصور لتساقط الثلوج في كافة المحافظات الأردنية من شمالها لجنوبها بعد تأثرها بالكتلة الهوائية الباردة والتي أطلقوا عليها اسم "عاصفة الخير".
كما انتشرت مقاطع فيديو للعاصفة ولأشخاص يحتفلون بهبوط الثلوج على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها مجموعة من الرجال يؤدون رقصة الدحيّة التي يشتهر بها أهالي شمال السعودية وجنوب الأردن.
ويشهد الاردن منخفضًا جويًا تتساقط خلاله الثلوج على مناطق واسعة من البلاد فيما تصل درجات الحرارة الى اقل من صفر مئوي في بعض المناطق.
I love u for infinty … ❄️#snow #ثلوج #الأردن #المنخفض_الجوي pic.twitter.com/a6VYBm0AHy— حمزة |•| Hamza (@7amza_n) January 27, 2022
فيديو من حديقة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون - بدأ تراكم الثلوج في العاصمة عمان#الأردن #التلفزيون_الأردني #ثلوج #المنخفض_الجوي pic.twitter.com/aNb4aS3WTj— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 26, 2022
وذكرت تقارير محلية في الأردن أن العاصفة "خَير" ، التي أثرت في وقت سابق هذا الأسبوع على اليونان وتركيا، دفعت المسؤولين في الأردن إلى إغلاق بعض الطرق.
ونشر سكان عمان ومدن أخرى في المنطقة، بما في ذلك القدس، مقاطع فيديو لتساقط الثلوج ليلة وصباح يوم الخميس.
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