أردنيون يستقبلون الثلوج برقصة الدحيّة

اكتست العاصمة عمان صباح الخميس، 27 يناير 2022، ثوبها الأبيض متأثرة بجبهة هوائية باردة تحركت حيث عبر شرق البحر الأبيض المتوسط رافقها تساقطًا كثيفًا لـ الثلوج.

وفي الوقت الذي غطى الثلج كافة المحافظات الأردنية، غامر الناس بالخروج لرؤية الغطاء الأبيض الجميل المنتشر فوق الشوارع والسهول والجبال الشاسعة، مستمتعين بالنسيم الجليدي بملابس شتوية ثقيلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صور ومقاطع فيديو وصور لتساقط الثلوج في كافة المحافظات الأردنية من شمالها لجنوبها بعد تأثرها بالكتلة الهوائية الباردة والتي أطلقوا عليها اسم "عاصفة الخير".

كما انتشرت مقاطع فيديو للعاصفة ولأشخاص يحتفلون بهبوط الثلوج على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها مجموعة من الرجال يؤدون رقصة الدحيّة التي يشتهر بها أهالي شمال السعودية وجنوب الأردن.

ويشهد الاردن منخفضًا جويًا تتساقط خلاله الثلوج على مناطق واسعة من البلاد فيما تصل درجات الحرارة الى اقل من صفر مئوي في بعض المناطق.

وذكرت تقارير محلية في الأردن أن العاصفة "خَير" ، التي أثرت في وقت سابق هذا الأسبوع على اليونان وتركيا، دفعت المسؤولين في الأردن إلى إغلاق بعض الطرق.

ونشر سكان عمان ومدن أخرى في المنطقة، بما في ذلك القدس، مقاطع فيديو لتساقط الثلوج ليلة وصباح يوم الخميس.

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