أسامة البيدوفيلي يعلن اشتهاء الأطفال ليتصدر الترند السعودي

صدمة كبيرة يعيشها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول مقطع فيديو لشاب يدعى أسامة يروّج بطريقة غير مباشرة لمرض اشتهاء الأطفال "البيدوفيليا".

وبدأت قصة وسم "#أسامة_البيدوفيلي" حين نشر أسامة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو يوثق فيه رد فعله بعد رؤيته أخته الصغيرة وهي تجلس على الايباد الخاص بها.

This is the video case if you didn’t watch it .

#اسامه_البيدوفيلي

pic.twitter.com/5jMEZYtoUK — سلفوعه 🫀 (@nvouew) February 15, 2021

وصور أسامة في الفيديو أخته الصغيرة ذات الـ8 أعوام على أنها سلعة رخيصة لشهواته وأنها تثير فيه غرائزه قبل أن يخرج لسانه بالفيديو لشعوره بالاثارة!

وعبر رواد "تويتر" عن غضبهم من فيديو أسامة والفكرة التي يحاول ترويجها في مقطع فيديو يعتبر أغلب رواده من فئة المراهقين فيما طالب قسم كبير منهم بضرورة تدخل السلطات الأمنية والقبض عليه.

وأشار عدد من المغردين الى أن أسامة روج من خلال الفيديو على الاغتصاب الجنسي للفتيات الصغيرات وانتهاك حرمات البيوت خصوصًا أنها من محرماته وهي أخته.

وفي تصريحات لم يتم نشرها يتم تداولها على بعض "تويتر" بأن الشاب نشر الفيديو بهدف المزاح لكن تبريره لم يطفئ غضب الشارع السعودي.

ويأتي هذا الفيدية بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على وسم حمل اسم "المتحرشة انجل" تظهر فيه فتاة تقوم بالتحرش بطفلة، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا.

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش #فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة #الرياض من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي #مواطنة .#المتحرشه_انجل pic.twitter.com/mFUzNh5Ptd — فهد اللويحق (@fahedloweehig) February 10, 2021

وبعدها عقّبت الداخلية السعودية على المقطع المتداول قائلة: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الرياض من تحديد هويتها والقبض عليها".

وأضافت الداخلية في بيانها أن الفتاة "مواطنة في العقد الثاني من العمر ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية وجرى ايقافها واتخذت بحقها كافت إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة".

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