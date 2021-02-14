لمنع إثارة الشهوات.. إيران تمنع النساء من وضع ساق على أخرى أمام التلفاز

قررت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران منع ضيوف التلفزيون من النساء من وضع ساق على أخرى خوفًا من التسبب بالإثارة والشهوة.

ونقلت مواقع إخبارية محلية في إيران عن مخرجين في التلفزيون الحكومي طلبوا عدم ذكر أسمائهم، بأن اللجنة المراقبة لبث البرامج في التلفزيون الحكومي صارمة للغاية بشأن الضيوف، خاصة النساء.

وأضافن الموقع: "هذه اللجنة لا تتدخل فقط في الماكياج وارتداء الملابس، بل حتى في طريقة جلوس الضيوف ومقدمي البرامج التي تكون تحت المجهر، فلا يجب أن يضعن أقدامهن معًا أمام مقدم البرامج، لأن ذلك قد يكون مهيجًا ومثيرًا للمشاهدين الرجال".

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

منظمة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية (IRIB) هي منظمة إعلامية رسمية وهي الوصي القانوني الوحيد على البرامج الإذاعية والتلفزيونية في جمهورية إيران الإسلامية.

وفقًا لدستور جمهورية إيران الإسلامية ، يتم انتخاب مدير الإذاعة والتلفزيون في إيران من قبل زعيم إيران.

قبل ثورة 1978، كانت تسمى هذه المنظمة الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في إيران وكانت تحكمها في ذلك الوقت من قبل الحكومة.

ويقدر عدد موظفي هذه المنظمة في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2016 بين 30.000 و 50.000.

من نواحٍ عديدة ، تعتبر صدى آزادي أقوى مؤسسة إخبارية وتعليمية وثقافية في إيران، وأكثرها شمولًا وتأثيرًا.

بالإضافة إلى امتلاك ومراقبة الإذاعة والتلفزيون، تمتلك المنظمة شركة سيما للأفلام، كما تنظم مهرجانات الأفلام والموسيقى والفنون، وتنشر الكتب والصحف والمجلات، وتستخدم جامعة الإذاعة والتلفزيون كذراع تعليمي.

فيديو طريف.. محامٍ للقاضي: "هل تسمعني؟.. أنا لست قطة"

الإعلامية الكويتية بيبي الخضري توثق لحظة التحرش بها في شارع عام

المتحرشة انجل تعتدي على شقيقتها والعنف الأسري السعودي يتدخل