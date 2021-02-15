"دي جي" شوجي تتزوج صديقتها.. والجمهور: بوية تتزوج بوية!

أثارت الـ"دي جي" الإماراتية شجون المعروفة بـ"شوجي" جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وافقت على طلب الزواج من صديقتها.

وظهرت "شوجي" في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وقد وافقت على طلب الزواج من صديقتها الجاثية على ركبتها لتقدم الخاتم أمام شوجي قبل أن تحضنان بعضهما البعض فرحًا بالخطوبة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من الفيديو خاصة وأن لدى شوجي قاعدة جماهرية في الخليج عامة والإمارات، حتى باتت اليوم من أشهر مشاهير عالم الـ "دي جي" ويتهافت عليها الكثيرون لإحياء الحفلات والمناسبات خصوصًا النسائية منها، لأنها تخلق أجواءً مميزة وفريدة واستطاعت حجز مكانة لها في قلوب الناس.

كما وضعت شجون وضعت نفسها في خانة ممارسة مهنة "رجالية"، فتخلّت عن الستايل الأنثوي واتجهت نحو اعتماد ملابس فضفاضة وبزات رسمية، وإطلالات ذكورية بالمجمل وكأن هذه الملابس ستزودها بالقوة أكثر وستخفف عنها الانتقادات التي تواجهها كونها فتاة تمارس هذه المهنة.

وتنوعت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشكك في حقيقته وبأنه مجرد تمثيل، فيما سخر القسم الآخر من المشهد وبدأوا بإطلاق النكات ومنها: "في بوية تتزوج بوية" في إشارة الى مظهر شوجي الخارجي القريب الى الشباب.

وكانت مجموعة من الفتيات في الخليج العربي قد اقتحمن عالم الـ"دي جي" الذي كان حكرًا على الرجال، وقررن الانطلاق في هذا المجال، بدءاً من الحفلات النسائية ووصولًا إلى حفلات الزفاف.

والـ"دي جي" أو مهنة تنسيق الأسطوانات هي مهنة ليست بالسهلة وتحتاج إلى موهبة ومهارات عالية لدمج الأغاني الإيقاعية مع أنواع الموسيقى المختلفة وطرحها للجمهور في الحفلات.

وكغيره من أنواع الفنون، بدأ هذا الفن يشق طريقه إلى شريحة واسعة من الشباب عبر تدريسه بشكل أكاديمي أخيرًا في دبي.

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