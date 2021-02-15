بعد شهرين من الاختفاء.. عبدالرحمن المطيري يظهر مجددًا

عاد اسم نجم "سناب شات" السعودي عبدالرحمن المطيري الى الواجهة مجددًا بعد تداول صور جديدة له قيل بأنها التقطت له بعد خروجه من السجن.

وأشار عدد من المغردين الى أن المطيري اختفى عن مواقع التواصل الاجتماعي ما يقارب الشهرين وأرفقوها بتعليقات "تغيركثيرًا، احس انه نحف وتغير شكله".

وبدا المطيري في الصور المتداولة بشكل مختلف، حيث بدت لحيته خفيفة على عكس ما اعتاد عليه متابعيه.

وكان آخر ظهور للمطيري عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" في فيديو نشره في الخامس من شهر نوفمبر من العام الماضي حيث ناقش من خلاله الانتخابات الأمريكية.

أما على "تويتر"، فكانت آخر تغريدة له بتاريخ 29 نوفمبر 2020 لصورة التقطها خلال جولته في جدة.

ورحب متابعي المطيري، بعودته خاصة وأنها تأتي بعد غياب دام لفترة طويلة دامت لأكثر من شهر ونصف.

صور لنا لحظتك الحين 📸

أنا [ جولة في جده 👌🏻 ] pic.twitter.com/n0cX7HUfON — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) November 29, 2020

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا سابقًا أنباء عن اعتقال المطيري وصديقه راكان المسند، بسبب مخالفتهما للإجراءات الاحترازية لفايروس "كورونا” المتبعة في المملكة العربية السعودية.

ونشر حساب تابع للداخلية السعودية قبل عدة أشهر مقطع فيديو يتحدث عن اعتقال بعض مشاهير بسبب مخالفتهم للاجراءات الاحترازية مع عدم ذكر أسمائهم بشكل صريح، إلا أن المتابعين رجحوا أن يكون المطيري والمسند من ضمنهم.

#عاجل

🚨تطبيق عقوبات مخالفة الاجراءات الوقائية لـ #فيروس_كورونا على احد مشاهير برنامج #سناب_شات ومسؤولين عن حفل وتجمع اقيم في #القصيم. pic.twitter.com/C4lc5z8zP5 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) October 27, 2020

فيما شكك بعض المغردين في حقيقة اختفائه بسبب مخالفته اجراءات "كورونا"، خاصة وأنه ظهر قب شهر في زيارة لعائلة اختارت لمولودها الجديد اسم "عبدالرحمن".

#عبدالرحمن_المطيري_والسمي



الله يحفظ الصغير لاهله ويكرم من يتمنى يارب❤



وعقبال ترضع وليدك وتمسكه بين يديك عبدالرحمن.#عبدالرحمن_المطيري pic.twitter.com/dZup9Qm58Y — Healthy _sos0lbh (@sos0lbh) December 1, 2020

فيما لم ينشر عبد الرحمن المطيري عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أي تحديث حتى هذه اللحظة.

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