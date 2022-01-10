أستراليا تعتقل نوفاك ديوكوفيتش مجددًا .. ولقاح كورونا السبب!

أعادت السلطات الأسترالية اعتقال نجم التنس الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" اليوم الاثنين بعد ساعات من صدور قرار المحكمة بإطلاق سراحه على خلفية منعه من دخول البلاد وإلغاء تأشيرته بزعم عدم امتثاله للمتطلبات التي فرضها فيروس كورونا.

قال والده "سيردان ديوكوفيتش" لوسائل إعلام صربية إن الشرطة الأسترالية أعادت اعتقال لاعب التنس في محاولة على ما يبدو للمضي قدمًا في ترحيله بموجب سلطات خاصة يمارسها وزير الهجرة هناك.

وفقًا لصحيفة ذا بافلوفيتش توداي الصربية، كان ديوكوفيتش (34 عامًا) قد كسب استئنافه ضد قرار إلغاء تأشيرته الأسترالية صباح اليوم الاثنين بعد أن حكم القاضي "أنتوني كيلي" بأن قرار إلغاء تأشيرته لعدم استيفاء شروط دخول Covid-19 كان "غير معقول".

وأمر القاضي "كيلي" بالإفراج الفوري عن بطل جراند سلام 20 مرة، ولكن عند مغادرته فندقه، أعيد اعتقاله مرة.

ذكرت بي بي سي أن ديوكوفيتش كان في مكتب محامٍ في ملبورن طوال فترة الحكم وسط وجود أمني وإعلامي كبير خارج المبنى.

وقال "دجورجي" شقيق نوفاك لموقع Sportklub الصربي: "ما يمكننا فعله هو أن نجعل هذا معروفًا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي - يريدون القبض على نوفاك وحبسه مرة أخرى، نحن نتشاور حاليًا مع ممثلي العلاقات العامة حول الخطوات التالية. إنه في الوقت الحالي مع محاميه في الغرفة التي كانوا فيها أثناء جلسة الاستماع، ويفكر في الخيارات المتاحة له”.

وينتظر عشاق اللاعب الصربي ما إذا كان سيتمكن محامو ديوكوفيتش في النهاية من ضمان مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة لهذا الشهر، والتي تمتد من 17 إلى 30 يناير الجاري، إذ من المحتمل أن يشكل اعتقاله تهديدًا كبيرًا لآماله في الدفاع عن لقبه.

وتجمهر أنصار "ديوكوفيتش" أمام مقر احتجازه بعد انتهاء سماع أقواله في المحاكمة التي أجريت صباح اليوم.

وعبر أنصار نوفاك عن غضبهم، واشتبكوا مع رجال الشرطة، مما دفعها لرش رذاذ الفلفل الحار على المتظاهرين.

يذكر أن "ديوكوفيتش" محتجز في فندق للمهاجرين إلى جانب طالبي اللجوء منذ يوم الخميس، حيث ألغت سلطات الهجرة، تأشيرته بزعم عدم امتثاله للمتطلبات التي فرضها فيروس كورونا، رغم حصوله على إعفاء يسمح له بدخول البلاد دون تلقيح.

وسُمح لـ"نوفاك" حضور جلسات محاميه الافتراضية، ولم يُشاهد علنًا منذ وصوله إلى أستراليا.

وذكر محاموه بأن إصابة "نوفاك" الأخيرة بفيروس كورونا تمنحه رخصة طبية من شرط حصول المواطنين غير الأستراليين الذين يدخلون البلاد على اللقاح المضاد للفيروس.