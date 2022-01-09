الإفراج عن الأميرة بسمة آل سعود

تناقل رواد موقع التدوين "تويتر" أنباء إفراج السلطات السعودية عن الأميرة بسمة آل سعود وابنتها سهود بنت شجاع الشريف بعد اعتقال دام 3 سنوات.

وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بأن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة الناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنتها بعد أن تم اعتقالها منذ عام 2019 في سجن "الحائر" شديد الحراسة والواقع خارج العاصمة الرياض.

وكانت صحيفة DW الألمانية قد زعمت في شهر نوفمبر من عام 2019 اعتقال الأميرة بسمة وابنتها سهود في مارس/آذار 2019 قبيل السفر إلى سويسرا لتلقي العلاج دون إعلان سبب الاعتقال والتهم الموجهة لهما.

وقالت الصحيفة الألمانية في تقريرها أن الأميرة بسمة رهن الإقامة الجبرية مع إحدى بناتها في الرياض.

ونقلت الصحيفة حينها عن مصدر مُقرب من الأميرة لم يرغب في ذكر اسمه لأسباب أمنية، إنه بينما كانت الأسرة على اتصال بالأميرة، لاحظت أنها لم تستطع الحديث بشكل منفتح، ذلك لأن اتصالاتها كانت قيد المراقبة.

وزعمت الصحيفة حينها أن احتجاز الأميرة السعودية يأتي في وقت اكتسبت فيه آراء مماثلة غضب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرى فيه كثيرون حاكمًا فعليًا للبلاد. وربطت تقارير إعلامية سابقة بين هذا الغضب وبين حالات اغتيال واختفاء وسجن وترهيب طالت بعض منتقديه، ومنهم من فروع العائلة المالكة أيضًا.

كما نشرت الصحيفة وثائق تشير إلى أن الأميرة لديها تصاريح للسفر من جدة في 18 ديسمبر من العام الماضي برفقة ابنتها، للحصول على رعاية طبية عاجلة حسب طلب طبيبها السويسري. وقال "ليونارد بينيت" المحامي الذي رتب عملية السفر، لـ DW إن طائرة الأميرة بقيت على الأرض ولم يسمح لها بالمغادرة.

وقال "بينيت" إنه بعد حوالي شهرين من تلك الواقعة "اختفت الأميرة تمامًا ولم نعد نعرف أين هي، ولم يكن أحد يعرف مكانها، كنا نخشى الأسوأ بالفعل". ولكن بعد محاولات متواصلة للاتصال بها "عادت إلى الظهور، وبدت وكأنها رهينة".

وعلى الرغم من أن السجلات تظهر أن الرحلة كانت متجهة إلى جنيف، إلا أن المحامي "بينيت" قال إنه كان من المقرر أن تسافر الأميرة عبر تركيا والتي تعتبرها الرياض دولة معادية (في ذلك الوقت)، ما جعل الرحلة تثير شكوك البعض.

تقرير إسباني حول مكان احتجاز الأميرة بسمة وابنتها

في مارس 2020 زعمت صحيفة "أل" الإسبانية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتقل ابنة عمه الأميرة بسمة منذ نهاية فبراير 2019

وأرفقت الصحيفة تقريرها بمقطع فيديو قيل بأنه يوثق لحظة مداهمة قصر الأميرة واعتقالها.

وأشارت الصحيفة أن كل شيء وقع يوم 28 شباط/فبراير من2019 عندما تعاقدت الأميرة مع شركة ريدستار للطيران مقابل 80 ألف يورو لنقلها إلى سويسرا للعلاج، ويبدو أنها حصلت على رخصة المغادرة رفقة عائلتها، لكن في آخر المطاف لم تقلع الطائرة.

وزعمت الصحيفة الإسبانية أن تسعة أشخاص كانوا ينتظروها في منزلها في مدينة جدة، ونشرت مقطع فيديو يٌبرز الأشخاص التسعة وهم يتواجدون في شقة الأميرة، وانتبه بعضهم لكاميرات الحراسة وقاموا بتغطيتها حتى لا يظهروا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الأميرة أن أولئك الأشخاص أخبروها أن ولي العهد يريد الحديث معها، وأدركت وقتها أنها لن ترى ابن عمها بل ستتعرض للاعتقال، ويضيف المصدر، منذ ذلك الوقت وهي معتقلة في الزنزانة 108 جناح باء، ويسمحون لها مرة واحدة في الأسبوع بالاتصال مع عائلتها، وتجهل العائلة كم سيستمر اعتقال الأميرة لا سيما أن وضعها الصحي يتدهور.

الأميرة بسمة تناشد الملك سلمان

في أبريل 2020 انتشرت تقارير أن الأميرة بسمة قد ناشدت الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق سراحها، قائلة إنها لم ترتكب أي خطأ، وإنها تعاني من مشاكل صحية.

وأعلنت منظمة "القسط" المعنية بحقوق الإنسان عبر تويتر أن الأميرة بسمة منعت من "نيل الرعاية الطبية التي تحتاجها لعلاج حالة قد تهدد حياتها"، وذلك خلال الفترة التي قضتها في سجن "الحائر" على أطراف العاصمة الرياض.

وقالت المنظمة إنه لم توجه أي تهمة للأميرة في أي وقت من الأوقات.

*ولم يصدر أي تعليق رسمي حول أنباء الإفراج عن الأميرة السعودية.

الأميرة بسمة آل سعود

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بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (1 مارس 1964)، هي كاتبة وناشطة إعلامية سعودية في مجال حقوق الانسان ولها رؤية خاصة بالشأن العربي وتفاعلاته مع الشأن الدولي من النواحي السياسية والاجتماعية والدينية، حيث ركزت جُل وقتها وطاقاتها لتسليط الضوء على الأمور الاجتماعية وخلق فهم للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وسائر أنحاء اللبلاد العربية والعالم.

وُلدت بسمة في الرياض، وهي المولود رقم 115 للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ووالدتها هي الأميرة جميلة مرعي والتي ترجع أصولها إلى منطقة اللاذقية بسوريا. هي الأخت الصغرى لسبعة أشقاء يُعرفون بآل خالد نسبة للأخ الأكبر الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود رئيس الحرس الوطني سابقًا.

في عام 2012 أسست نظرية القانون الرابع وذلك عقب ثورات الربيع العربي وتضمن حلول للأزمات المحيطة في الشرق الأوسط من فقر وانحدار المستوى الأمني والتعليمي كما كتبت كتابا آخر حمل عنوان القانون الرابع أطروحة القرن الواحد والعشرين ووقعته في معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض البحرين الدولي للكتاب سنة 2016.

التعليم

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تلقت تعليمها الابتدائي والمتوسط في لبنان وجزء من التعليم الأساسي في مدرسة الراهبات المسيحية في بيروت- لبنان، ثم انتقلت إلى بريطانيا في العام 1975م بسبب نشوب الحرب الأهلية اللبنانية. أتمت دراستها الثانوية في بريطانيا، ثم التحقت بجامعة (Richmond UK) لدراسة العلوم الاجتماعية.

وتوقفت عن الدراسة ببريطانيا، ثم انتقلت إلى سويسرا ودخلت الجامعة الأمريكية في لوزان وأكملت السنة الثانية في العلوم الاجتماعية؛ لتعود بعد ذلك إلى جوار والدتها.

وفي العام 1982 درست سنة طب عام، ثم سنة أدب إنجليزي بجامعة تشرين في سوريا، ودرست عامين علم نفس في الجامعة العربية ببيروت.

تويتر

رغم كون الأميرة بسمة مستخدمة دائمة لموقع "تويتر"، إلا أن حسابها الرسمي أصبح غير نشط منذ نهاية فبراير الماضي. وبعد أن كان الحساب ينشر تغريدات دينية من حين لآخر حتى شهر يوليومن قبل موظفيها - وفقًا لمصدر واحد - لم تعد أي تغريدات تنشر عليه.