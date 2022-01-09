حضور نسائي مُلفت في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

شهدت النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مشاركة نسائية ملحوظة بعروضٍ مخصصة لهن في المنافسة المقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

واستمتعت المشاركات، وعددهن 38 متنافسة، بعروض أول شوط للنساء لأول مرة في تاريخ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث أقيم السباق النسائي الفردي المخصص للمغاتير بجميع ألوانها، وتنافسن للحصول على مراكز متقدمة في هذا السباق.

وشهدت المنافسة دخول الفرديات المشاركات في شوط النساء المفتوح في فئة فردي المغاتير

أمام لجنة التحكيم النهائي وجمهور المدرجات لتتويج الفائزات، وعند الفرز المبدئ تأهل 10 مشاركات، ومن ثم حصد 5 مشاركات على المراكز الأولى.

وتأتي مشاركة النساء للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بهدف تعزيز مفهوم "مشاركة المرأة السعودية" في الفعاليات المحلية التقليدية من خلال توفر تحديات ومنافسات قوية بين المشاركات بالزي الشعبي.

كما جاءت بهدف تمكين المرأة من المشاركة في المنقيات سواء كان سيف الملك أو بيرق المؤسس أو كأس النادي أو نخبة النخبة، كما أن طريقة التحكيم تكون مختلفة بنفس مقاييس الجمال، وليس بالشرط أن تكون المواصفات قوية.

وكانت هناك عدة فعاليات منها اللبس الشعبي النسائي واللبس البدوي، وتم دعوة مجموعة المهتمات في اللبس الشعبي والزي التراثي وبعض المسؤولات الموجودات في جهات معينة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

احتضنت العاصمة السعودية الرياض النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، أكبر مهرجان من نوعه في العالم، والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، جامعًا كبار المُلاّك من السعودية ودول الخليج والدول العربية ودول العالم كأمريكا وروسيا وفرنسا.

ويقام المهرجان على مساحة 32 كلم مربع ويقع إلى الشمال الشرقي من الرياض بنحو 100 كلم.

ويضم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عروض ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالًا عالميًا ويعمل فيه نحو خمسة آلاف فرد ويقصده السياح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية.

ويحتوي المهرجان على أسواق شعبية مختصة بمعروضات الأسر المنتجة إلى جانب سوق لبيع وشراء الإبل يعتبر الأضخم على مستوى منطقة الخليج من حيث الصفقات والتداول المالي بإجمالي يقترب من ثلاثة مليارات ريال.

ويتخلل المهرجان فعاليات في الشعر والمسرح والغناء وعروض في الترفيه تلبّي جميع الأعمار.

يذكر أن المهرجان انطلق في 1 ديسمبر 2021، وينتهي في 12 يناير 2022.