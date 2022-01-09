هيا الغماس تروي قصة جني تحدث في أذنها وترعب متابعيها

روت مشهورة "سناب شات" السعودية هيا الغماس المعروفة بـ"هيونة" تفاصيل مرعبة لقصة جن همس في أذنها وبدأ بالحديث معها.

وقالت هيونة في سلسلة فيديوهات نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" بأنها في أحد المجالس دعتها صديقتها للاقتراب منها للحديث معها وأشارت لها بأصبعها كي تقترب منها.

وقالت هيا: "عندما اقتربت منها بدأت بالحديث معي والهمس بأذني، هنا أدركت أنها ليست صديقتي من تتحدث معي، شعرت بقشعريرة تمشي داخل جسدي".

وتابعت: "الموقف كان صعب جدًا، حطت شفايفها بإذني وبدأت تهمس بأسماء أشخاص يضمرون الشر لي، مو كل الجن سيئين، هناك عدد منهم خيرين كالذي كان في جسد صديقتي، فهو دائمًا يدافع عنها ويدلها على أماكن الأذى ويظهر لها في الرؤى".

وأشارت هيونة الى أن الجن الذي همس في أذنها أوصاها بقراءة سورة البقرة على المياه وشربه.

وأثارت القصة التي روتها هيونة خوف متابعيها الذين راسلوها وطلبوا منها التوقف عن سرد المزيد من التفاصيل، لكنها استمرت في ذكر تفاصيل قصة قد تعرضت لها سابقًا مع خادمتها.

هيا الغماس

هيا الغماس هي مدونة وناشطة سعودية تعمل في مجالا الاعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت هيون قد أعلنت زواجها للمرة الرابعة في شهر أكتوبر من عام 2020 من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي وهو صاحب مطعم شاي وشباتي.

وأثارت هيا الغماس الجدل حينها خاصة وأن البجادي رجل متزوج ولديه أطفال لذلك تعرضت هيون للكثير من النقد بسبب هذا الزواج المفاجئ.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها هيون حينها أن حفل الزفاف أقيم في أحد الأماكن المفتوحة بجوار حمام السباحة حيث زُيّن المكان بالكثير من الورود والبالونات الحمراء والشموع كجزء من استعدادات الحفل.