أصنام الكويت لا تزال في الواجهة.. الفاشنيستا دلال الدوب تُعلّق

ما يزال قرار وزارة التجارة الكويتية بإزالة "تمثال الآلة فينويس" من أحد المحلات التجارية يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لمخالفته تعاليم الشريعة الإسلامية.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار إزالة التمثال المنصوب في أحد المحلات التجارية بمجمع 360 جاء استجابة لشكوى عدد من المواطنين حيث شبهه بعضهم "بعصر الجاهلية حيث كانوا يعبدون الأصنام".

وأيّد مغردون قرار السلطات الكويتية بإزالة تمثال "الآله فينويس" معتبرين بأنه تشبهًا "بالغرب وبطقوسهم التي لا علاقة لها بالدين والعقيدة الإسلامية".

وكان من بين الأصوات المؤيدة لقرار إزالة تمثال الآلهة النائب الكويتي السابق "محمد هايف المطيري" الذي قال: "شكرًا جزيلًا للإخوة في الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة وإن كان هذا واجبهم على إزالة هذه التماثيل التي يزعم بأنها آلهة للحب في تقليد أعمى وعمى بصيرة مع جشع تجاري لا يفرق بين الحلال والحرام".

بالمقابل، انتقد البعض إجراء إزالة التمثال ورأوا بأنه "رجعي" خاصة وأن المحل التجاري يعود لعلامة تجارية عالمية همها الوحيد هو الترويج لأزيائها دون المساس بالعقيدة الإسلامية وبأن علامة "بيربيري" استلهمت تصاميمها الجديدة من الحضارة اليونانية القديمة.

الفاشنيستا الكويتية دلال كانت أيضًا من بين الأصوات التي انتقدت قرار إزالة التمثال في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وقالت دلال في بيانها الذي أرفقته بصور كانت قد التقطته في محلات "بيربيري" حيث نصبت التماثيل: "قبل كم شهر دعوني ماركة بيربيري لأزور بوتيكهم واتعرف على الجنطة (الحقيبة) الجديدة الي نازلة عندهم .. اشوفها واتعرف على قصتها واشارك متابعيني التجربة.. أول ما دخلت المحل .. شفت الجناط (الحقائب) محاطة بتماثيل جميييييييلة .. متابعيني على طول قالولي دلال انتي حابه التماثيل أكثر من أي شي ثاني".

وتابعت: "فعلًا .. خطر على بالي الثقافة اليونانية وفنها .. تذكرت روما وفلورنس والتماثيل الي منتشرة بكل شوارعها .. اشكثر هالتماثيل تحمل تاريخ عريق وقصص وعبر وثقافه وفن .. التماثيل اهمه اعمال فنية يسوونها عن طريق النحت، ويستخدمون خامات مختلفه حسب القطعه الفنية الي الفنان يبي يسويها مثل الحجاره، الخشب، الطين وغيرها .. في فرق شاسع ما بين التمثال والصنم .. الصنم صُنع ليُعبد .. التمثال صُنع ليعكس حدث او فكرة معينة".

وأردفت تقول: "الكويت من اكثر الدول الي تشتهر بالثقافة والفن من عمر .. كانت الكويت الرائدة في مجالات المسرح والتلفزيون والموسيقى والادب ومن اكبر الداعمين لها بالوطن العربي ..الثقافه والفن والادب ثلاث عوامل مهمه تخلق لنا مساحة للتعلم والارتقاء بالفكر والوعي. تعلمنا التقبل وتخلينا في تساؤل وبحث مستمر من خلالها عن الافضل لنا ولمجتمعنا .. تفتح لنا افاق جديدة وافكار مبتكره نقدر فيها نتطور".

وتابعت: "كل صنم تمثال بس مو كل تمثال صنم.. بالثقافه والفن والادب ترتقي الشعوب ..هذا الموضوع الي شاغل الكويت اليوم .. شنو رأيكم فيه؟".

من هي دلال الدوب ؟

تعد دلال الدوب واحدة من أشهر المدوّنات الكويتيات المحجبات، تكتب عن الجمال والموضة من حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" وتستعرض حياتها اليومية عبر "سناب شات".

وكانت دلال الدوب، قد أنشأت المدونة الخاصة بها عام 2012 لتكون مختصة في الأزياء والمكياج ومواضيع تهم الشابات، وفي عام 2013 أسست قناتها على يوتيوب "dalalaldoub".

وحققت مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب في السنوات الأخيرة، قاعدة جماهيرية كبيرة من النساء، فالمتابع لدلال الدوب على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، سيعرف جيداً كمية المعلومات والنصائح المفيدة التي تطرحها للمتابعات.