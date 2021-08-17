لاعبة تركية تعلن شذوذها الجنسي.. وصورة حميمية مع حبيبتها تثير زوبعة عارمة

أثارت لاعبة المنتخب التركي للكرة الطائرة "إبرار كاراكورت" غضب جمهورها في تركيا بعد إعلان ميولها الجنسي وبأنها "سحاقية" تفضل العلاقات الجنسية مع الفتيات.

ونشرت "إبرار كاراكورت" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة حميمية مع صديقتها التي تجمعهما علاقة مثلية مثيرة استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وتلقت "إبرار كاراكورت" آلاف التعليقات الغاضبة، ما اضطرها إلى إزالة الصورة، بسبب الهجوم الكبير الذي تعرضت له.

وفي الوقت الذي عبر فيه العديد من متابعيها عن استيائهم لقرار إعلان ميولها الجنسي، تلقت "إبرار كاراكورت" دعمًا ملحوظًا من قبل عدد من المشاهير أبرزهم "كرم بورسين" و"بهار شاهين" وداملا سونميز" وايبوكي بوسات" وسيرناي ساركايا" وفرح زينب عبدالله و"هاديسا وغيرهم.

كما دافع رياضيون أتراك وشخصيات عامة أخرى عن اللاعبة "إبرار كاراكورت" وسلطوا الضوء على إنجازاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة قالت زميلتها في المنتخب التركي "ناز أيدمير أكيول" أن إبرار كاراكورت كانت تركز على الكرة الطائرة و"لا تهتم بأي شيء يقال عنها، الباقي ليس من شأني أو شأنك أو أي شخص آخر".

وكتبت زميلة أخرى تدعى "هاندي بالدين": "كوني دائمًا على ما أنتِ عليه لأن إبرار التي نعرفها مميزة جدًا، وجميلة جدًا".

في حين قال مقدم البرامج الرياضية التركي إسماعيل سينول إن على الناس ألا يغيروا رأيهم فيما يتعلق بـ"أبرار كاراكورت"، فهي "رياضة جيدة تعمل بجد وتفوز".

وغردت مغنية البوب ​​التركية "ديميت أكالين": "حياتها الخاصة ليست من شأن أي شخص سوى حياتها الخاصة".

يذكر أن المثلية الجنسية تعتبر قانونية في تركيا، لكن المعارضة الرسمية لمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية قد نمت في السنوات الأخيرة، حيث تم حظر مسيرة فخر إسطنبول منذ عام 2016.

