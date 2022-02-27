أطفال في حفلات جنس دون علم أهاليهم .. لعبة روبليكس تتضمن محتوى "خادش للحياء"

أثارت منصة الألعاب الرقمية الشهيرة "روبلوكس - Roblox"، ضجّة على مستوى العالم لاستضافتها حفلات جنسية افتراضية تضم طقوسًا للعبودية والعُري.

وكشف تقرير معمق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرًا بأن لعبة "روبلوكس" الشهيرة، التي يستخدمها ملايين الأطفال، تتضمن غرفًا يمكن للمستخدمين من خلالها خلع ملابسهم وممارسة طقوس شاذة بينما يشاهد الآخرون.

وكشف التقرير أن هذه الغرف تتضمن "رجل عارٍ يرتدي طوق كلب فقط " تقوده امرأة في طقوس أشبه للسادية، بالإضافة إلى غرفة يظهر فيها "عراة" يرقصون بجانب حانة.

وأثار وجود غرف تتضمن ممارسات شاذة مخاوف الأهالي حول العالم خاصة وأن اللعبة تحظى بشعبية لدى الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 عامًا.

وذكر التقرير بأن الصور الرمزية في لعبة "روبلكس" يمكن أن التواصل مع بعضها البعض من خلال مربعات الحوار، مما يعني أن البالغين ذوي النوايا السيئة يمكنهم التحدث بطريقة غير مناسبة مع الأطفال في اللعبة.

في عام 2020، كشفت لعبة "روبلوكس - Roblox" أن ثلثي الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 عامًا يلعبون هذه اللعبة.

وقال متحدث باسم اللعبة: "نعلم أن هناك مجموعة فرعية صغيرة للغاية من المستخدمين الذين يحاولون عمدًا خرق القواعد، نجري مراجعة أمان لكل صورة وفيديو وملف صوتي يتم تحميله على Roblox، باستخدام تقنيات محددة".

وقال رئيس ConnectSafely، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتثقيف الناس حول السلامة والخصوصية والأمن الرقمي، لاري ماجد: "هي مشكلة يستعصي حلها ليس لعدم مقدرة المنظمة على مراقبة محتوى اللعبة، بل بسبب الأيادي الخفية التي تحاول التسلسل إلى اللعبة ونشر المحتوى السيء".

ما هو لعبة روبلوكس ؟

تسمح لعبة "روبلوكس" للمستخدمين بتصميم وبناء ألعابهم الخاصة، والتي يمكن لأي شخص آخر لعبها بعد ذلك. وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة Roblox Corporation (RBLX) ومقرها كاليفورنيا، فإن متوسط ​​49.4 مليون مستخدم قاموا بتسجيل الدخول كل يوم في نوفمبر 2021.

تحتوي المنصة على أكثر من 40 مليون لعبة، تتراوح من "تبني حيوان أليف افتراضي أو العيش في قلعة خيالية" إلى "تحديات متعددة اللاعبين".

تم وصف عالم ألعاب Roblox الواسع بأنه نوع من "metaverse" - عالم من المساحات الافتراضية الذي يتوقعه بعض النقاد حيث قد ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص في نهاية المطاف للقيام بمعظم أعمالهم الاجتماعية والعمل.