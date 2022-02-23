احتفالًا بـ يوم التأسيس .. السعوديات يتحولن إلى عارضات أزياء في بوليفارد الرياض

شهدت العاصمة السعودية الرياض وكافة المدن والقرى في المملكة المملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء، 22 فبراير 2022، احتفالات عارمة بـ يوم التأسيس السعودي تحت شعار "يوم بدينا".

وازدانت شوارع الرياض بالعلم السعودي احتفالًا بهذه المناسبة التي يعيشها الشعب السعودي لأول مرة منذ أن أقر هذا الحدث الملك سلمان بن عبد العزيز، في مرسوم ملكي غير مسبوق، بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، ويصبح إجازة رسمية.

وامتلأت شوارع الرياض بالمحتفلين الذين حرصوا على ارتداء الملابس التقليدية التراثية للتعبير عن اعتزازهم بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وارتباطهم الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 300 عام وحتى وقتنا الحاضر.

عرض للأزياء التراثية النسائية في السعودية ❤️🇸🇦. pic.twitter.com/vAJ3Ripc5U — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 22, 2022

كما امتلأت شوارع الرياض بالسيارات المزينة بالعلم السعودي، فيما حرص المحتفلون على رفع صوت الأغاني والشيلات السعودية للتعبير عن فرحهم بهذه المناسبة الوطنية.

فيما تحوّلت منطقة بوليفارد الرياض إلى صالة عرض أزياء في الهواء الطلق حيث ارتدى كافة الزوّار الزي السعودي التراثي للرجال، فيما ارتدت الفتيات البراقع الخاصة والأثواب التقليدية المختلفة حسب المنطقة.

وأظهرت الصور التي جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي صور زوار "بوليفارد الرياض" ومنطقة "ونتر لاند" بالزي السعودي ذا الطابع التراثي مثل الدقلة والعباءة، وظهرت النساء وهن يرتدين البراقع، فيما ارتدى الأطفال الزي ذا الطابع الفولكلوري.

وأظهرت الصور الشباب بالزي السعودي التقليدي مثل "الغترة" التي تغطي رأس الرجل، وتطورت منذ فترة تأسيس الدولة السعودية الأولى، حتى وصلت للشكل المعروف حاليًا بعد أن استمدت بدايتها من الكوفية المستخدمة سابقًا، كما استبدلت عصابة الرأس بالعقال الذي عُرف بأنواع مختلفة.

كما اتسمت العبايات والبشوت الرجالية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، بسمات خاصة، أبرزها عباءة "البرقاء" التي تُعرف بأنها بشت يحاك من صوف الماعز المغزول يدويًا، وتكون مفتوحة من الأمام، واسعة العرض والأكمام وتحاك في مناطق الدولة السعودية، وتلبس في فصل الشتاء.

وفي الأزياء النسائية القديمة، تميزت عباءة "دفة الماهود" التي تُخصص لجهاز العروس وتزين بالتعصيم بخيوط الحرير الإبريسم السوداء، كما تنوعت الأزياء النسائية مع تأسيس الدولة السعودية الأولى، وكان لكل منطقة جغرافية زيها الخاص.

لباس المرأة السعودية في الدولة السعودية الأولى

خلال فترة الدولة السعودية الأولى، التي استمرت منذ عام 1139هـ وحتى 1240 هـ، اشتهرت المرأة السعودية بملابسها المتنوعة والمختلفة حسب المنطقة والمناسبة التي كانت ترتديها فيها.

وأوضح الموقع أن بين من ألبسة المرأة في شمال السعودية قطعة "المقرونة" وهو منديل أسود يُطوى مع وسطه ليكون على شكل مثلث، ثم تقوم المرأة بلفه على رأسها.

زي المرأة في جنوب السعودية

الشيلة: هي قطعة من القماش الأسود المزين على أطرافه بخيوط مختلفة من الألوان، أو بأنواع من الخرز، ويتم تثبيته بعصبة ذات لونين أصفر أو أحمر.

زي المرأة في وسط السعودية

المخنق: هو قماش حريري شفاف مصنوع من الشيفون أو التل، يُخاط بالكامل ما عدا فتحة تطويق الوجه. وكان هذا اللباس مخصصًا لوقت الخروج من المنزل، كما كانت تلبسه الفتيات الصغيرات.

زي المرأة في شرق السعودية

البطوله: هو غطاء للوجه كاملًا باستثناء فتحة العينين، وكانت ترتديه النساء الكبيرات في السن، ويُصنع من قماش غليظ ويُصبغ بالنيلة، وهو مبطن من الداخل.

زي المرأة في شرق السعودية

المسدح: هو عبارة عن ثوب فضفاض لا يظهر معالم الجسد، ويتكون من خمس قطع مختلفة المقاسات، تُثبت مع بعضها البعض حتى تخرج بشكل نهائي. وكان هذا اللباس يصنع من الأقمشة السادة أو المنقوشة.

لباس الرجل السعودي في الدولة السعودية الأولى

لدى أهالي منطقة الباحة موروث في الزي الشعبي للرجال، فقد كانوا يلبسون اللباس المكون من المقتنيات التالية:

ثوب مفرج

جنبيه

الجبه

العقال المقصب

وجميعها كانت تُلبس في أيامهم الطبيعية حيث أن هناك لبس آخر وقـت الحروب و الأفراح.

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