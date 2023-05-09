أميرتان يابانيتان في الأردن لحضور زفاف الأمير الحسين .. من هما؟

البوابة - أعلن البيت الإمبراطوري في اليابان مشاركته فرحة العائلة الهاشمية الأردنية بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ.

وأكدت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أن الأميرة اليابانية هيساكو، أميرة تاكامادو وأرملة الأمير نوريهيتو أمير تاكامادو، وابنتها الكبرى الأميرة تسوغوكو، ستحضران حفل الزفاف الملكي المنتظر الذي يعد من أهم وأضخم الأحداث الملكية التي ستقام في الأردن خلال عام 2023.

أميرتان يابانيتان تحضران حفل زفاف ولي العهد الأردني

الأميرة اليابانية هيساكو

وذكرت الحكومة اليابانية في بيانها الرسمي أن الأميرة هيساكو وابنتها الكبرى الأميرة تسوغوكو، ستتواجدان في العاصمة الأردنية عمان أواخر شهر مايو الجاري وحتى الثالث من يونيو القادم كي تتمكنا من حضور مراسم زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ومن المقرر أن تغادر الأميرة هيساكو بلادها في 28 مايو الجاري، فيما ستسافر ابنتها الكبرى الأميرة تسوغوكو في اليوم التالي، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري. وستحضر الأميرتان الزفاف الملكي المنتظر بدعوة من الملك عبدالله الثاني وزوجته الأنيقة الملكة رانيا.

ووفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري، تعد هذه أول رحلة خارجية رسمية للأميرة هيساكو منذ يونيو 2015، حين زارت مملكة السويد لحضور حفل زفاف الأمير كارل فيليب، والأولى على الإطلاق للأميرة تسوغوكو.

الأميرة تسوغوكو

هيساكو أميرة تاكامادو





هي إحدى أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية باعتبارها أرملة أمير تاكامادو نوريهيتو.

ولدت في 10 يوليو 1953 في شيروكان بطوكيو.

والدها هو الصناعي الياباني شيجيرو توتوري.

دراسة الأميرة هيساكو

تحمل شهادة البكالوريوس بالأنثروبولوجيا وعلم الآثار من كلية جيرتون في كامبريدج عام 1975.

تحمل شهادة الدكتوراه في الفنون من جامعة أوساكا للفنون في فبراير 2012.

الحياة العملية

عند عودتها إلى اليابان، حصلت على وظيفة في شركة ترجمة، لكنها سرعان ما عادت إلى إنجلترا للتعرف على المصطلحات القانونية المستخدمة في القوانين.

عادت إلى اليابان مرة أخرى في عام 1982، وتم تعيينها لمساعدة الأمير ميكاسا كمترجمة ومساعدة في الندوة الثقافية الدولية الآسيوية-شمال إفريقيا الحادية والثلاثين.

الزواج والعائلة

في 23 أبريل 1984، حضرت حفل استقبال أقامته سفارة كندا في طوكيو، حيث التقت لأول مرة بنوريهيتو، الأمير تاكامادو.

في 1 أغسطس 1984، أعلن المجلس الإمبراطوري للأسرة خطبتهما رسميًا.

في 17 سبتمبر 1984، أقيم حفل الخطوبة الرسمي.

في 6 ديسمبر 1984، أقيم حفل زفافهما الرسمي.

لديهما ثلاث بنات:

الأميرة تسوغوكو - ولدت في 8 مارس 1986

الأميرة نوريكو - ولدت في 22 يوليو 1988

الأميرة أياكو – ولدت في 15 سبتمبر 1990

تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين

العائلة الهاشمية الأردنية

يترقب عشاق الأحداث الملكية متابعة تفاصيل حفل الزفاف الملكي الذي ستقيمه العائلة الهاشمية لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف المقرر إقامته في الأول من حزيران / يونيو من عام 2023 م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ .

وكشف الديوان الملكي تفاصيل زفاف ولي العهد الأمير الحسين من الآنسة رجوة والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي :