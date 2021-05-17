  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. أغنية ترحيبية بحرينية بالسعوديين بعد السماح بالرحلات الدولية.. "أخيرًا وصل من بعد غياب"

أغنية ترحيبية بحرينية بالسعوديين بعد السماح بالرحلات الدولية.. "أخيرًا وصل من بعد غياب"

منشور 17 أيّار / مايو 2021 - 06:26
السعودية - البحرين
السعودية - البحرين

عبّر الشعب البحريني عن سعادتهم بقدوم الزوّار السعوديين الى بلادهم، بعد انقطاع دام لأشهر بسبب الإغلاقات المرافقة لفيروس "كورونا" المُستجد، ولكن على طريقتهم الخاصة.

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي أغنية ترحيبية بحرينية بالشعب السعودي الذي جاء بالآلاف منذ ساعات الصباح الأولى لقضاء إجازتهم هناك.

وحصدت الأغنية على تفاعل المتابعين معبرين عن حماستهم بعد قرار رفع منع السفر للخارج.

من جهتها أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استكمال جاهزية تنسيقها مع المنشآت السياحيَّة البحرينية المختلفة لاستقبال تدفُّق الزوار، وبخاصة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات صحيَّة لاستئناف النشاط الاقتصادي والسياحي بكلّ حذر واعتماد تدابير وقائيَّة تسهم في تحصين المجتمع من انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الهيئة إنَّها وبالتنسيق مع مختلف المنشآت السياحية أعدَّت حزمة من المبادرات والمشروعات المتنوّعة الموجَّهة لتنشيط السياحة العائلية باعتبار البحرين وجهة سياحية مثالية للأسرة الخليجية لقضاء العطل المختلفة، وذلك لوجود معالم سياحية وترفيهية تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

وأشارت الهيئة إلى أنها عزَّزت من تواصلها مع المنشآت السياحية البحرينيَّة من فنادق ومطاعم ومقاهي ومقاصد ترفيهية وغيرها، بهدف التأكد من استعداد تلك المنشآت لاستقبال السياح مجددًا، واتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية الصحية والتزام العاملين بها، بما يضمن إقامة ممتعة وآمنة للسياح.

ميا خليفة تنتصر للقضية الفلسطينية.. و"إنستغرام" يحاربها!
بعد اتهامها بقصف غزة… كابتن طيار الإماراتية مريم المنصوري تخرج عن صمتها
وسيم يوسف يثير السخرية.. اللهجة الإماراتية ذُكرت في القرآن الكريم

كلمات دالة:جسر الملك فهدالسعوديةكوروناالبحرينمملكة البحرينالمملكة العربية السعوديةأغنية

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...