أغنية ترحيبية بحرينية بالسعوديين بعد السماح بالرحلات الدولية.. "أخيرًا وصل من بعد غياب"

عبّر الشعب البحريني عن سعادتهم بقدوم الزوّار السعوديين الى بلادهم، بعد انقطاع دام لأشهر بسبب الإغلاقات المرافقة لفيروس "كورونا" المُستجد، ولكن على طريقتهم الخاصة.

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي أغنية ترحيبية بحرينية بالشعب السعودي الذي جاء بالآلاف منذ ساعات الصباح الأولى لقضاء إجازتهم هناك.

وحصدت الأغنية على تفاعل المتابعين معبرين عن حماستهم بعد قرار رفع منع السفر للخارج.

من جهتها أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استكمال جاهزية تنسيقها مع المنشآت السياحيَّة البحرينية المختلفة لاستقبال تدفُّق الزوار، وبخاصة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات صحيَّة لاستئناف النشاط الاقتصادي والسياحي بكلّ حذر واعتماد تدابير وقائيَّة تسهم في تحصين المجتمع من انتشار فيروس "كورونا".

قبل قليل:



تكدس كبير في #جسر_الملك_فهد الى دولة #البحرين رغم الإجراءات المتخذه لتسهيل عبور المسافرين pic.twitter.com/Xg03Lo1b6f — The Saudi Post (@TheSaudi_post) May 16, 2021

وقالت الهيئة إنَّها وبالتنسيق مع مختلف المنشآت السياحية أعدَّت حزمة من المبادرات والمشروعات المتنوّعة الموجَّهة لتنشيط السياحة العائلية باعتبار البحرين وجهة سياحية مثالية للأسرة الخليجية لقضاء العطل المختلفة، وذلك لوجود معالم سياحية وترفيهية تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

تكدس موطبيعي،

وبعد مرجعين آبو جرعة واحدة ولمن تقل أعمارهم دون سن 18

الله يجيب العواقب سليمه pic.twitter.com/d5jd6d3ns5 — 🌲عبيد الجنيدي🌲 (@D123B1) May 17, 2021

وأشارت الهيئة إلى أنها عزَّزت من تواصلها مع المنشآت السياحية البحرينيَّة من فنادق ومطاعم ومقاهي ومقاصد ترفيهية وغيرها، بهدف التأكد من استعداد تلك المنشآت لاستقبال السياح مجددًا، واتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية الصحية والتزام العاملين بها، بما يضمن إقامة ممتعة وآمنة للسياح.

الشعب البحريني الشقيق يقفون عند بداية #جسر_الملك_فهد يرحبون بأشقائهم السعوديين القادمين🇸🇦

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ويلومونا بحب البحرين🇧🇭💚🇸🇦 pic.twitter.com/XPMkswtYKD — الردع السعودي #2030 🇸🇦 (@s_hm2030) May 16, 2021

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