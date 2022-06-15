ألعاب تحمل ألوان علم المثليين تثير جدلًا في السعودية .. وتحرك رسمي سريع

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو من تقرير نشرته إحدى القنوات التلفزيونية الرسمية يوثق التحرك الرسمي ضد الترويج لـ"المثلية الجنسية" في الأسواق السعودية.

ويُظهر التقرير الذي جرى بثه على قناة الإخبارية السعودية حرص الجهات الرسمية عبر وزارة التجارة السعودية في مصادرة كافة الألعاب التي تروج للمثلية الجنسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستخدمة ألوان قوس قزح والتي يجري الترويج لها على أنها رمزًا للمثليين جنسيًا ويطلق عليه اسم "علم الفخر".

وذكر التقرير بأن موظفي وزارة التجارة تمكنوا من مصادرة كافة الألعاب والملابس التي تتضمن إيحاءات جنسية وتروج للمثلية الجنسية لدى الأطفال ويتم بيعها لهم في عدة محلات تجارية في العاصمة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن موظفي الوزارة يشنون جولات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية في الرياض بشكل دوري لمنع تكرار هذه المظاهر التي باتت تشكل تهديدًا للسلم المجتمعي بفطرته الطبيعية.

كما يتم ضبط منافذ البيع التي تعرض منتجات أو سلع تحتوي على كتابات أو ألوان شعارات أو صور أو رموز تدعم ما يسمى "مجتمع الميم".

وأشاد متداولو مقطع الفيديو بالجهود الرسمية التي تواصل عملها في مراقبة ما يتم عرضه على المستهلك السعودي فيما برر مروجو هذه الألعاب التي أغرقت الأسواق السعودية والعالمية وجود شعار المثليين بأنها مجرد ألوان قوس قزح ذو السبع ألوان.

السعودية تصنف المثلية الجنسية ضمن أبشع الجرائم

كشف رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ موقف بلاده في التحفظ على قرار للأمم المتحدة التي تضمن مصطلحات عن الميول الجنسية "لا تتوافق مع الهوية العربية والإسلامية، وصف مفتي السعودية الأربعاء المثلية الجنسية بأنها "من أبشع الجرائم وأقبحها".

وقال آل الشيخ إن "جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة".

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