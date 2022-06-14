إيناس الحنطي تعلق على إطلالة نجلاء عبد العزيز في زفاف شقيقتها

أثارت المؤثرة والناشطة السعودية إيناس الحنطي استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبدت رأيها بإطلالة مواطنتها الفاشنيستا نجلاء عبدالعزيز في حفل زفاف شقيقتها يوشا عبدالعزيز الذي أقيم الأسبوع الماضي.

ونشرت إيناس الحنطي، صاحبة مبادرة برافو شباب، صورة لفتاة كانت قد نشرتها نجلاء عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" خلال حفل زفاف شقيقتها والتي قيل بأنها تعود لها وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق منه خاصة وأنها حرصت على إخفاء هوية الفتاة.

نجلاء عبدالعزيز ترد على إيناس الحنطي

ويبدو أن صورة الفتاة المجهولة وإطلالتها في حفل الزفاف أثارت حيرة إيناس الحنطي التي بدورها أعادت نشر الصورة وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "ألف مبروك زواج يوشا أخت نجلاء عبد العزيز بس أحتاج أحد يشرح لي هذه مين؟ وليه نجلا ناشرة صورتها وليه الرجول طالعة والوجه مغطي إيش هذا اللبس، هل هذا اللبس لبس العرس وإلا إيش أنا واضح إني متأخرة بالمتابعة سامحوني بس شدني الفضول!!!".

لكن على ما يبدو أن تعليق إيناس لم يرق لنجلاء التي بدورها ردت قائلة: "أنا شفت أخر صورة حاطتها وقتها وانصدمت ونمت! البنت عندها رقمي وكانت مسوية لي فولو ونسولف سوا بين فترة وفترة تعرفون كم مرة رحتلها بيتها! تروحين تسألين الناس وكني أنا مجهولة لك؟ ولا عشان تسوين شيء عجزت أفهم بس مو بكفيك مو على حسابي!".

وتابعت: "صدق حركتها عيب والله وتسوين لي إنفولو عشان ما يوصلك تعليقي بسرعة.. طيب عساك انبسطتي الحين ووصلتي مبتغاك اللي براسك؟ بعض الناس بس همهم يوصلون مشاهدات عالية ما يفكرون بأي شيء ثاني".

وعبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استهجان المغردين حول السبب الذي قد يدفع الناشطة المجتمعية إيناس التعليق على إطلالة نجلاء في حفل زفاف شقيقتها، إذ أشار البعض إلى أنها تسعى لإثارة الجدل من أجل كسب المزيد من المشاهدات.

يوشا عبدالعزيز تدخل القفص الذهبي

تصدر اسم الفاشنيستا السعودية عائشة عبد العزيز، المعروفة بـ اسم يوشا عبدالعزيز ، قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد احتفالها بزواجها من موسى التركي.

وشاركت يوشا عبدالعزيز مع متابعيها على تطبيق "سناب شات" تفاصيل بسيطة من حفل الزفاف وفستانها الأبيض.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها يوشا عبدالعزيز الأجواء البسيطة التي اعتمدتها في حفل زفافها والذي أقيم في أجواء عائلية هادئة بعيدة عن زحمة الحضور.

كما تناقل النشطاء مقطع فيديو قيل بأنه مسرب من حفل زفاف يرصد رد فعل العريس موسى التركي لحظة دخوله إلى قاعة الزفاف ورؤيته لعروسه يوشا عبدالعزيز التي لم يظهر منها سوى ذيل الفستان الطويل والطرحة البيضاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور ومقاطع الفيديو المأخوذة من حفل زفاف يوشا عبدالعزيز عبر وسم " #يوشا_عبدالعزيز الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.

كما تناقل النشطاء صورة من إطلالة شقيقتها الفاشنيستا نجلاء عبدالعزيز في حفل الزفاف، إذ تألقت بفستان باللون الأخضر.

كما شاركت نجلاء صورًا من إطلالتها الثانية والتي اعتمدت فيها جمبسوت باللون الفوشي.

من هي يوشا عبدالعزيز ؟

يذكر أن يوشا عبدالعزيز اكتسبت شهرتها في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية باعتبارها شقيقة مصممة الأزياء نجلاء عبد العزيز.

حصلت على البكالريوس إدارة المال والأعمال بدرجة الامتياز في كلية إدارة المال والأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عام 2016.

بعد تخرجها اتجهت يوشا لعالم الموضة والأزياء.

زوج يوشا عبدالعزيز

أعلنت المشهورة يوشا عبدالعزيز أن زوجها هو ابن خالتها موسى التركي وكانا قد أعلنا خطوبتهما العام الماضي.