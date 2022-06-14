اطردوا الهندوس من الخليج العربي

دشن رواد موقع التدوين "تويتر" حملة للمطالبة بطرد العمالة الهندوسية من دول الخليج العربي كنوع من الرد على التصعيد العنيف الذي تمارسه السلطات الهندية بحق المسلمين هناك وتوجيه الإهانات المتعمدة إلى الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومع تصاعد وتيرة العنف الممارس بحق المسلمين في الهند بهدم منازل كل من شارك في الاحتجاجات المناهضة للإساءة المتعمدة من الحزب الحاكم بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طالب المغردون بضرورة أن يكون الرد العربي الإسلامي مدوي.

ورغم مرور ساعات قليلة على تدشين وسم #اطردوا_الهندوس_من_الخليج، إلا أنه تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بتغريداتٍ غاضبة تطالب بالرد على الإساءات الهندية بحق النبي محمد والعنف الممارس بحق المسلمين هناك.

طرد الهندوس من الخليج العربي

أكد النشطاء عبر الوسم أن الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي لديها القدرة على الرد على الحزب اليميني المتطرف الحاكم في الهند من خلال عدة أمور ومنها: طرد الهندوس من الخليج الذين يُقدر عددهم بأكثر بالملايين.

وذكر النشطاء بأن 8.6 مليون هندي يعيش في دول الخليج العربي الست من أصل 13.6 مليون هندي يعيش خارج الهند، مما يعني أن طردهم سيشكل كارثة بالنسبة للهند ولحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (BJP).

وذكر مغردون بأن النزعة القومية الهندوسية الحادة المتزايدة لحزب بهاراتيا جاناتا أشعلت العداء الديني داخل البلاد، وبأن هذه النزعة الداخلية المشحونة من شأنها أن توتر العلاقات مع دول العالم وخاصة دول الخليج العربي التي سارعت إلى إصدار مذكرات احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة للنبي.

مقاطعة المنتجات الهندية

كما دعا النشطاء إلى ضرورة مقاطعة المنتجات الهندية لإجبار الهند وحزبها الحاكم على تعديل سلوكه ومنع عناصره من توجيه الإهانات إلى الإسلام والمسلمين وممارسة العنف الممنهج بحق المسلمين هناك.

وأشار النشطاء إلى أن الدول العربية وتحديدًا الخليجية يمكنها التلويح بمقاطعة المنتجات الهندية باعتبارها الأكثر استخدامًا لها.

وأشار النشطاء إلى أن تعليق حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي عضوية شارما بسبب تعبيرها عن "آراء مخالفة لموقف الحزب" غير كافٍ خاصة مع استمرار العنف الممارس بحق المسلمين هناك والتي كان آخرها عدم منازل المسلمين الذين شاركوا بالاحتجاجات الأخيرة

هدم منازل المسلمين في الهند

هدمت السلطات الهندية قبل أيام منازل غير قانونية للمسلمين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للتصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أعضاء بارزون في الحزب الحاكم بزعامة ناريندرا مودي بشأن النبي محمد.

وتجمع حشد في مدينة براياغراج بولاية أوتار براديش عندما اقتحمت جرافة منزل الناشط المسلم محمد جافيد يوم الأحد الماضي.

كما اندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن في جميع أنحاء الهند - بما في ذلك رانتشي وهوراه وكانبور وساهارانبور - بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، والتي وتحول بعضها إلى أعمال عنف، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص على صلة بالاضطرابات.

وكانت الاحتجاجات الأخيرة استمرارًا لمظاهرات متفرقة من المسلمين لمدة أسبوعين بدأت عندما أدلت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما بتصريح خلال مناظرة تلفزيونية في مايو/ أيار أساءت فيها للنبي محمد وزوجته عائشة. (يمتنع موقع البوابة عن تكرار هذه التصريحات لأنها مسيئة).

وخلفت الاضطرابات قتيلين في رانتشي ومئات الجرحى واعتقال المئات، فيما أمر رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، المسؤولين بهدم المباني التي يُزعم أنها غير قانونية للمسلمين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات.