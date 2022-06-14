ما حقيقة إضاءة فندق الرويال في الأردن بعلم المثليين ؟

أثارت صورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن تُظهر أحد الفنادق مضاءً بألوان قوس قزح والتي يجري الترويج لها على أنها رمزًا للمثليين جنسيًا ويطلق عليه اسم "علم الفخر".

وأظهرت الصورة فندق لو رويال (الرويال)، الذي يقع في قلب العاصمة الأردنية عمان، مضاءً بـ"ستة ألوان"، الأحمر والأصفر والبرتقالي والأزرق والأخضر والأزرق والبنفسجي وهو ما أثار استياء النشطاء على "تويتر".

وأعرب عدد من النشطاء عن غضبهم واستيائهم من إضاءة علم الفخر على واجهة الفندق الملتفة، والتي يمكن رؤيته من جميع أنحاء العاصمة عمان، خاصة وأن إضاءته تمت في الوقت الذي يحتفل فيه مجتمع الميم بما يطلق عليه "شهر الفخر" والذي يصادف في شهر يناير من كل عام.

واستنكر النشطاء هذه الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الفندق، وطالبوا بتقديم تفسير واضح لما يحصل ومحاسبة المسؤول عن هذا الخطأ الفادح.

في المقابل، ذكر البعض بأن فندق الرويال اعتاد على إضاءة الألوان على واجهته الملتفة منذ اليوم الأول لافتتاحه في عام 2002.

وذكر أحد النشطاء إلى أن الصورة "مفبركة" وجرى تعديلها عبر برنامج فوتوشوب من أجل إثارة الجدل.

فندق الرويال عمان

يعد أحد أطول البنايات في العاصمة الأردنية عمان.

يقع فندق الرويال في منطقة الدوار الثالث، وسط العاصمة عمان وهو أحد فنادق سلسلة لو رويال، كما أنه مركز تسوق وفيه دور سينما ومكاتب تجارية.

بلغت تكلفة المبنى الأصلية 200 مليون دولارًا ارتفعت إلى 350 مليون خلال مرحلة البناء.

علم الفخر

علم المثلية الجنسية هـو رمز لـ"حركات تحرر المثليين والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس، وهو يضم 6 أجزاء ملونة بألوان الطيف، الأحمر، والأصفر، والبرتقالي، والأزرق، والأخضر، والبنفسجي، حسبما يشير موقع "سلايت".

جاءت بداية ظهور العلم للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال "مسيرة الفخر" في سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1978، وصممه أحد فناني المدينة ويدعي، جلبرت بيكر، ليظهر بعد ذلك في جميع المسيرات الخاصة بالمثليين في بلاد العالم المختلفة.

وترمز الألوان المتنوعة في علم الفخر إلى "المساواة" و"تعايش البشر من مختلف الثقافات والمعتقدات" جنبًا إلى جنب، كما أنه يهدف إلى دعم المثليين ضد ما يواجهوه من رفض مجتمعي.