مثليان يصورا أفلامًا إباحية لطفليهما وينشراها على الانترنت 

ألقت شرطة مقاطعة والتون بولاية جورجيا الأمريكية الشهر الماضي القبض على رجلين مثليين جنسيًا صورا أفلام إباحية داخل منزلهما مستغلين طفليهما بالتبني.

وبحسب مكتب شرطة المقاطعة، وجهت للزوجين الشاذين جنسيًا، ويليام زولوك (32 عامًا)، وزاكاري زولوك (35 عامًا) تهمة استغلال أطفالهما بالتبني (وعددهما اثنين على الأقل) لتسجيل وتصنيع مواد إباحية عن الأطفال ونشرها على الإنترنت.

ويليام زولوك (32 عامًا) - زاكاري زولوك (35 عامًا)

وذكرت التقارير أن شرطة مقاطعة والتون داهمت في 27 يوليو الماضي منزل المتهمين في مدينة لوجانفيل التابعة لمقاطعة والتون بعد ورود تقارير عن قيام أحدهما بتحميل مواد إباحية للأطفال على الإنترنت.

وأسفرت عملية المداهمة عن اعتقال أحد الزوجين، لم يتم تحديد اسمه، لكنه اعترف بامتهانه وانخراطه في تصوير ونشر المقاطع الإباحية للأطفال.

وقال مكتب عمدة المقاطعة في بيان رسمي إن هذا الرجل أخبر السلطات الأمنية بعد عملية المداهمة أنه كان يحصل على الأفلام الإباحية من شخص آخر في المقاطعة كان ينتجها مع طفل واحد على الأقل يعيش في المنزل.

أفلام إباحية للأطفال

وبعد يوم من تنفيذ الشرطة لأمر التفتيش، تم اعتقال الزوج الثاني من قبل مكتب شرطة والتون كاونتي، حيث يواجها الزوجين المثليين تهمًا بالتحرش الشديد بالأطفال، وإغراء الأطفال لأغراض غير لائقة، والاستغلال الجنسي للطفل.

فيما يواجه ويليام زولوك تهمة إضافية تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال.

وتم تنبيه مكتب قسم خدمات الأسرة والطفل في مقاطعة والتون بشأن الحاجة إلى وضع وقائي طارئ للأطفال (عددهما اثنين على الأقل) الذين بدورهم انضموا خلال تنفيذ عملية المداهمة لتوفير الحماية اللازمة لهما.

شريكان في الجريمة

كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل إضافية عن الجريمة المروعة التي نفذها الزوجين المثليين جنسيًا.

وذكر أحد المغردين على موقع التدوين تويتر أن الشاذين "زاكاري وويليام زولوك" تبنا طفلين صغيرين في عام 2018، وهما شريكان في الجريمة إذ يواجها تهمًا بالاعتداء الجنسي على طفليهما بالتبني لتصويرهم أفلامًا إباحية.