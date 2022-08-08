وفاة الأكاديمي حسين الحبشي غرقًا خلال محاولة إنقاذ ابنه في بحر جدة

فيما لا يزال الشارع السعودي في حالة حزن جراء وفاة الدكتورة عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه غرقًا أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتَيْن من الغرق في محافظة جدة، فجع أهالي المدينة ذاتها اليوم بوفاة الأكاديمي السعودي حسين الحبشي الذي لاقى نفس المصير في حادثٍ مشابه.

وكشفت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية أن الدكتور حسين الحبشي كان في رحلة سياحية رفقة أسرته على أحد الشاليهات في مدينة جدة الساحلية حين قضى غرقًا محاولًا إنقاذ نجله.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وسائل الإعلام تفاصيل إضافية عن الحادث المؤلم، إلا أن الحسابات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت أنها وقعت يوم السبت الماضي، وهو نفس اليوم الذي لاقت فيه الدكتورة فلمبان حتفها.

جامعة أم القرى تنعى الأكاديمي حسين الحبشي

نعت كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى عضو كادرها التدريسي الأكاديمي حسين الحبشي.

وقالت الكلية في نعيها: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعزية والمواساة في فقيد القسم فضيلة الدكتور حسين بن محمد الحبشي، والذي وافته المنية غرقًا.

وأشارت الكلية إلى أنه تمت الصلاة عليه بالحرم المكي ودفن في مقبرة الشهداء بـ"الشرائع".

وذكرت الكلية في بيانها أن الأكاديمي الراحل عُرف بالتربية والنصح لطلابه والتفاني والإيثار في عمله.

من هو الأكاديمي السعودي حسين الحبشي

اسمه الكامل: حسين بن محمد الحبشي

حسين بن محمد الحبشي التحق بالعمل أكاديميًا بكلية الدراسات القضائية والأنظمة في عام 2019 بعد أن كان يعمل بالتعليم العام

حاصل على شهادة الدكتوراة في عام 2016 في تخصص الفقه من جامعة أم القرى.

وفاة الدكتورة عفاف فلمبان

ودعت مدينة جدة الطبيبة عفاف فلمبان التي وافتها المنية وصديقتها لينا طع يوم السبت غرقًا أثناء محاولتها إنقاذ فتاتين تعرضتا لحادث غرق في محافظة جدة.

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الطبيبة عفاف فلمبان وزميلتها لينا طه اللتان غرقتا أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق في أحد شواطئ مدينة جدة عصر أمس السبت.

وأكدت البروفيسورة الدكتورة سامية العمودي في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" نبأ وفاة زميلتيها عفاف وصديقتها لينا في حادث الغرق المأساوي سائلة الله أن يتغمد روحهما الجنة.

نعي الطبيبة الراحلة عفاف فلمبان

ونعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وعدد الكثير من المغردين مآثر الطبيبة الراحلة عفاف، لافتين إلى أنها عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها، وحسن تعاملها مع مرضاها ومع زملائها، وأنها كانت بلسما لكل من يعرفها.

من هي عفاف فلمبان

في يونيو عام 1999: حصلت الطبيبة عفاف فلمبان على شهادات معتمدة من جامعة ماكجيل بكندا، تمثلت في زمالة علم الغدد الصماء الإنجابية والعقم.

حصلت الطبيبة عفاف فلمبان على شهادات معتمدة من جامعة ماكجيل بكندا، تمثلت في زمالة علم الغدد الصماء الإنجابية والعقم. في ديسمبر عام 2000: حصلت على شهادة الجراحة الإنجابية لأمراض النساء، والزمالة في الجراحة الإنجابية.

حصلت على شهادة الجراحة الإنجابية لأمراض النساء، والزمالة في الجراحة الإنجابية. في أبريل 2003: حصلت على زمالة جودة الرعاية الصحية.

مناصب الطبيبة عفاف فلمبان