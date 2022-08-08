الأميرة الجوهرة بنت طلال تلتقي ملكة إسبانيا وإطلالتها تخطف الأنظار

نجحت الأميرة الجوهرة بنت طلال الأنظار لها خلال لقائها الملكة صوفيا، زوجة العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس الأول.

ونشرت الأميرة الجوهرة عبر خاصية "القصص – Stories" على حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة جمعتها بالملكة صوفيا.

وأرفقت الأميرة الجوهرة الصورة بتعليق جاء فيه: “وقت جميل مع الملكة صوفيا" وختمتها باللغة الإنجليزية Queen Sofia of Spain.

وحظيت إطلالة الأميرة السعودية الحسناء على إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بأناقتها التي جمعت بين بساطة الإطلالات الصيفية وأناقة أميرات آل سعود.

وأكملت الأميرة الأنيقة إطلالتها بإكسسوارات صيفية مع خلخال من الصدف الأبيض وحذاء من علامة Loewe الفاخرة باللون الأبيض.

أما على صعيد الشعر، فقد اكتفت الأميرة باعتماد تسريحة شعر شاطئية بسيطة بخصلات شقراء متموجة ومكياج ترابي بسيط.

ولم تكشف الأميرة سبب اللقاء الذي جمعها بالملكة صوفيا أو ما إذا كان هناك أي تعاون مستقبلي بينهما على الصعيد الخيري.

من هي الأميرة الجوهرة بنت طلال

اسمها الكامل: الأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

الأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود. والدها: الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أول وزير للمواصلات ثم وزير المالية وبعدها سفيرًا للمملكة بفرنسا.

الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أول وزير للمواصلات ثم وزير المالية وبعدها سفيرًا للمملكة بفرنسا. والدتها: الأميرة ماجدة تركي خالد أحمد السديري.

أشقاء الأميرة الجوهرة بنت طلال

للأميرة الجوهرة خمسة أشقاء من الأب وهم:

الأمير الوليد بن طلال

الأمير خالد بن طلال

الأمير تركي بن طلال

الأميرة ريما بنت طلال

الأميرة سارة بنت طلال

الأميرة نورة بنت طلال

ولها سبعة أشقاء من أب وأم وهم:

الأمير عبدالعزيز

الأمير عبدالرحمن

الأمير منصور

الأمير محمد

الأمير مشهور

الأميرة هبة

الأميرة مها

من هو زوج الأميرة الجوهرة ؟

في عام 2007، تزوجت الجوهرة من المصور الشهير خالد بن عبدالعزيز السديري وهو نجل الأمير أحمد بن محمد السديري الذي كان يتمتع بحنكة سياسية وله الفضل في اتحاد المملكة العربية السعودية.

أبناء الأميرة الجوهرة

أنجبت الأميرة وزوجها خالد طفلان الكبرى تدعى ماجدة.

دراسة الأميرة الجوهرة

نالت الأميرة شهادة البكالوريوس من جامعة الأمير سلطان قسم الهندسة المعمارية الداخلية،

مسيرة الأميرة الجوهرة المهنية

تعتبر الجوهرة بنت طلال من أشهر رياديات الأعمال في المملكة العربية السعودية، إذ أسست شركة "أطلال المجد".

وللأميرة الجوهرة بنت طلال دورًا كبير في الأعمال الخيرية، إذ ساهمت بدعم المواهب وتشجيع الأطفال ومساعدة المحتاجين.

كما تولت العديد من المناصب في المملكة العربية السعودية.

مؤسسة الشركة التجارية الإلكترونية JMHSouk. com أطلال المجد وهي الآن الرئيس التنفيذي لشركة.

الأميرة ماجدة السديري

الأميرة ماجده هي أميرة سعودية عمرها لم يتجاوز عقد العشرينات وهي الأكبر من أبناء الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز، وهي شخصية جميلة ذات إطلالة مميزة بقوامها ورزانتها وشخصيتها الجميلة التي تبهر المتابعين لها.