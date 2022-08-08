بعد رميه النقود في شوارع الأردن .. أسرة الطالب الكويتي ترد على الاتهامات

تابعت صحيفة إخبارية كويتية تفاصيل واقعة استفزاز طالب كويتي للشعب الأردني، بعدما شوهد وهو يعتلي مركبة تحمل لوحة كويتية ويقوم بإلقاء النقود في الهواء الطلق فرحًا بتخرجه من الجامعة.

وذكرت الصحيفة الكويتية بأنها تواصلت مع أسرة الشاب مالك المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو وقالت أن زميل ابنهم الخليجي قام باستعارة مركبة ابنهم الكويتي للاحتفال بتخرجه.

ونوهت أسرة الشاب الكويتي إلى ضرورة تحري الدقة قبل تناقل مقطع الفيديو والإساءة للشعبين الأردني والكويتي.

الطالب الكويتي يعتذر من الشعب الأردني

تواصلت صحيفة أردنية مع الطالب الكويتي الذي تبين لاحقًا أنه مالك المركبة وأن صديقه "الخليجي" هو الذي اعتلى السيارة وبدأ بإلقاء الأموال في الهواء فرحًا بتخرجه من إحدى الجامعات الأردنية في مدينة إربد شمالي العاصمة عمان.

وقال الشاب الكويتي (م.م) صاحب المركبة أن الحادثة جاءت للتعبير عن فرحته بالتخرج لا أكثر وأن النقود التي رماها هي من فئة دولار وليست عملة أردنية .

وقدم الطالب عبر الصحيفة الأردنية اعتذاره للشعب الأردني عن الحادثة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

كما تواصل الصحيفة مع صاحب الشقة التي يقطنها الطلاب الخليجيين أن الطلبة من أصحاب الخلق الرفيع ويشهد لهم بحسن الخلق.

طالب خليجي يستفز الأردنيين

وكانت مواقع إخبارية وصفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشاب خليجي لم يتمالك نفسه عن إظهار فرحته العارمة بتخرجه من إحدى الجامعات الأردنية واختار الاحتفال بطريقة أثارت استياء وغضب الشعب الأردني.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية شابًا يعتلي سيارة فارهة بدون سقف وبدأ بالرقص مرتديًا روب التخرج مع الغترة الخليجية.

وأثناء احتفاله، بدأ الشاب وبدون سابق إنذار بإلقاء رزمة من الأموال كانت بحوزته في الهواء الطلق الأمر الذي دفع بعض المتواجدين للتدافع نحوه لالتقاط النقود التي رمى بها الشاب في الهواء.

وذكر متناقلو مقطع الفيديو أن الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو "كويتي" لكنه تبين لاحقًا أنه "خليجي".

وذكر عدد من النشطاء إلى أن الطريقة التي اختارها الطالب للاحتفال بتخرجه تسببت في تعطيل حركة المركبات في شارع الدفاع المدني بمحافظة إربد.

طالب كويتي يثير غضب الأردنيين

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قوبل التصرف "العفوي" للشاب الكويتي استياء المغردين الأردنيين الذين اعتبروها "إهانة" لهم واستغلالًا لظروفهم المعيشية الصعبة.

في حين عبر البعض عن غضبهم من مظاهر الفرح التي أظهرها الشاب الخليجي وتسببه في إرباك حرمة المرور في أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الأردنية.

كتب المغرد أسامة الضمور: "كويتي في الأردن يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام يا عيب الشوم بس".

كتب المغرد خليل القاروط: "عشان معاه فلوس طلعتيلو عذر بس للمحتاجين صارو ذليلين نفس. لا هوا غلط و ١٠٠ غلط والي أخذ المصاري من أرض رزقة و اجته بس هوا مش عفوي هوا مستهتر بالنعمة و بتمنى تمسحي الكومنت لأنهم ولاد بلدنا إلى الدنيا والحكومة مبهدليتهم."

في المقابل، وجد من يدافع عن الشاب واعتبروا أن ما قام به مجرد تصرف عفوي غير مقصود ناجم عن مشاعر الفرح، مشيرين إلى أنه قد عرض نفسه للخطر من خلال وقوفه على مركبته بالشكل الذي ظهر عليه بالفيديو، وأنه وفي حال اصطدمت به مركبة من الخلف ماذا سيكون عليه الوضع.