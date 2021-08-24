أمريكا تودع أطول رجالها عن عمر يناهز الـ38 عامًا

توفي "إيغور فوفكوفينسكي"، أطول رجل في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز الـ38 عامًا.

وقالت عائلته إن "إيغور"، المولود في أوكرانيا، توفي متأثرًا بإصابته بأمراض القلب يوم الجمعة في "مايو كلينك-Mayo Clinic" في روتشستر.

وجاء "إيغور" إلى "مايو كلينك-Mayo Clinic" في عام 1989 عندما كان طفلًا يبحث عن علاج لور يضغط على الغدة النخامية والتي تسببت في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو.

ووفقًا لآخر قياس لطول "إيغور"، فقد وصل إلى 7 أقدام و 8.33 بوصات (مترين و 34.5 سم) لينال لقب أطول رجل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شقيقه الأكبر "أولي لادان" أن "إيغور" كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة المتقلبة في أواخر الثمانينيات، لكنه كان يفضل أن يعيش حياة طبيعية وتخلى عن حياة الشهرة.

وظهر "إيغور" في برنامج Dr Oz Show كما استدعاه "باراك أوباما" خلال تجمع انتخابي في عام 2009، عندما لاحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتديًا قميصًا كتب عليه "أكبر مؤيد لأوباما في العالم".

وعندما كان في السابعة والعشرين من عمره، سافر "إيغور" إلى نيويورك وأعلنه أحد محكمي موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عرض أوز كأطول شخص على قيد الحياة في أمريكا.

وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أطول رجل في العالم هو سلطان كوسن من تركيا، والذي يبلغ طوله أكثر من 8 أقدام و 2 بوصة (مترين و40 سم).

وفقًا للموسوعة، كان أطول شخص تم تسجيله على الإطلاق هو "روبرت بيرشينج وادلو"، من إلينوي، والذي تم قياسه عند 8 أقدام و 11 بوصة (مترين 47 سم)، لكنه توفي في عام 1940 عن عمر يناهز 22 عامًا.