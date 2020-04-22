أمل الشهراني: أنا من الصالحين وإذا تألمتوا في الحمام ناجي الله وادعوه

وجهت الناشطة السعودية أمل الشهراني كلمة شكرٍ لمتابعيها الذين دعموها خلال فترة تعرضها لأزمة تنمر في الفترة الماضية وذلك خلال بثٍ مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وقالت أمل في البث بأنها ترى نفسها "من الصالحين" الذين لا يفسدون في الأرض وبأن الله استجاب لدعائها لأنها من العظماء حتى أن سخر لها "جيش" من الملائكة على هيئة إنسان ليدافعوا عنها.

وأردفت تقول بأن الله دعمها في أزمتها لأنها من العظماء وليس لها شأن في أذية الآخرين وهو ما عرضها لسيل من الانتقادات.

ولم تتوقف أمل عند هذا الحد، بل وجهت نصيحة لمتابعيها بمناجاة الله والتوجه له في لحظة الألم والتعب وإن كانت هذه اللحظة داخل الحمام!

وكانت أمل قد تعرضت لحملة انتقادات لاذعة أجبرتها على الخروج في مقطع فيديو تبكي للحديث عن الأذى الذي تعرضت له خلال حياتها وبأنها يتيمة الأبوين وليس لديها في حياتها إلّا أولادها، وبعد أن شرحت ظروفها كسبت تعاطف ومساندة غير مسبوقة من الجمهور.

وتابعت: "عشان أيش.. إذا عندكم طاقة سيئة ابعدوها عني.. أنا يتيمة ما عندي أم ولا أب ما عندي اخوات.. عندي أخت واحدة بس.. أعرف بأني شجاعة لدرجة إني ما يهمني ما يتقال عني بعد هذا الفيديو.. بس أنا حزينة لدرجة إني بفكر ازاي الناس في سوريا والعراق هيقاوموا المرض.. أنا حزينة إن الوضع سيء".

وأردفت تقول: "تأذيت في حياتي أكثر من اللي انتو تتخيلونه، وتعرضت للظلم وقد عزلت نفسي عن البشر.. أنا لي ثلاث أسابيع محبوسة في بيتي ما أقدر أطلع لأن أنا عندي ربو، ما أقدر أشوف ناس ما أقدر أتكلم".

من هي أمل الشهراني

يذكر أن أمل الشهراني هي ناشطة سعودية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتجيد اللغة الإنجليزية والعربية، وهي من مواليد المملكة العربية السعودية من أب سعودي وأم سعودية وتحمل الجنسية السعودية والأمريكية وديانتها الإسلام، خرجت من المملكة إلى أمريكا من أجل الدفاع عن حقوق المرأة السعودية.

تزوجت أمل من رجل سعودي لم تكشف عن اسمه حتى الآن وتقيم في أمريكا مع أولادها بعيدًا عن أسرتها.

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