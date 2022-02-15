فيديو يحبس الأنفاس .. أم تدلي ابنها من الطابق العاشر بملاءة سرير لسببٍ صادم

تجرّدت أم هندية من مشاعر الأمومة حينما أقدمت على ربط بانها الصغير بملاءة سرير وألقته من الطابق العاشر نحو الطابق التاسع ليتمكن من استعادة ملابسها التي سقطت في شرفة الجيران.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وحول العالم، الطفل يقف على درابزين الشرفة في شقة الطابق التاسع التي قيل إنها كانت مُغلقة.

Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!

Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.

She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO — Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 11, 2022

وبعد لحظات عصيبة، نجح الطفل في الإمساك بملابس والدته لتبدأ هي وامرأة مسنة، يبدو أنها جدته، بسحبه ببطء من الطرف الآخر معرضة حياته للخطر.

وأثار تصرف الأم غضب وانتقاد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لإهمالها الذي كان من الممكن أن يكلف ابنها حياته.

ووصف أحد المغردين على موقع التدوين "تويتر" تصرف الأم بأنه "من أعلى مستويات الإهمال وعدم الحساسية وعدم المسؤولية".

وقالت إحدى الجارات تدعى بارفين ساراسوات، وهي شاهدة عيان على الموقف المريب: "لم تتصل الأم بأي شخص في المبنى لطلب المساعدة في استعادة الملابس التي سقطت في الطابق السفلي، وبدلًا من ذلك، اتخذت قرارًا خطيرًا بإلقاء طفلها من الشرفة ثم سحبه نحوها".

وقال جار آخر: "كان عليها الاتصال بصيانة المجمع السكني بدلاً من القيام بشيء خطير قد يودي بحياة الطفل”.

وأصدرت إدارة المجمع السكني تحذيرًا للمرأة من تكرار نفس التصرف.

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