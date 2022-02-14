الشهير فيحان يفجر مفاجأة : أنا سبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا

عاد مشهور سناب شات السعودي فيحان، الذي يطلق على نفسه فيحان ابن الصحراء، إلى إثارة الجدل مجددًا وهذه المرة بتصريح ناري يتعلق بالحرب المتوقعة بين أوكرانيا وروسيا.

وقال فيحان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" بأن أحد الأسباب وراء توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا تتعلق به وترتبط به.

وقال فيحان: "أحد الأسباب الي خلت الحرب هو أنا، فخلال الصيف الماضي قمت بزيارة أوكرانيا ونتيجة لذلك ارتفع الاقتصاد هناك وهو ما أثار مطامع الروس في مهاجمة أوكرانيا ويأخذوا ما عندهم من خيرات اقتصادية كان هو السبب وراءها".

وأثارت تصريحات فيحان سخرية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية واعتبروها "تهويلًا غير مبرر" فيما ذكر البعض بأنها مجرد "مُزاح" أراد بها تصدر الترند.

ولا تعد هذه المرة الوحيدة التي يثير فيها فيحان الجدل، إذ سبق وأن نشر محادثة تضمنت تلقيه عرض زواج من إحدى معجباته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات".

وبحسب المحادثة التي نشرها "فيحان"، فقد أكدت الفتاة في رسالتها، إنها تستحي من طلبها هذا، إلا أنها تابعت: "أقولك الصراحة أنا أحبك وأتمنى تتزوجني حتى لو ما تبي حاليًا مستعدة أنتظرك كل العمر.. كل يوم أفكر فيك أتابعك بالثواني أحس تعلقت فيك مرة لما أشوفك لازم أبتسم لا شعوريًا وانبسط ولما ترد عليا أكون أسعد إنسانة بالدنيا شعور أول مرة أحسه وأنا أدعي كل يوم إني ما أتزوج غيرك".

واستطردت الفتاة: "أنا والله مو جريئة ولا أحب الجراة بس قلت لازم أصارحك مليت وأنا كاتمة مشاعري أنا آسفة لو ضايقك كلامي إذا ما تبي أقوله أوعدك ما عاد بقول شي بس بتابعك على الصامت بس الله يخليك لا تزعل مني ويارب تعطيني أمل إن ممكن تحبني بيوم من الأيام".

وتابعت: "وموافقة لو تتزوج 3 غيري عادي وراح أعيشك أحلى عيشة وأخليك ملك وتاج على راسي وأخلي بيتك جنة وماراح أرفض لك أي طلب أبدًا.. يارب ترد أنا والله صادقة بكلامي إذا يضايقك أوعدك والله ما عاد برسل بس الله يخليك لا تحظرني".

وعلق "فيحان" ردًا عليها: "مثال حيّ لبعض التعليقات اللي تجيني بشكل يومي مقدر مشاعركم ومحبتكم لي والله ونعم في الجميع لكن والله شايل فكرة الزواج الوقت الحالي.. وراي دراسة وأمور أهم وبعدين إذا الله سهل علينا نتزوج".

وانتقد عدد من المغردين فعل فيحان ووصفوه بـ"الساذج" فيما شكك البعض بحقيقة المحادثة واعتبروها ملفقة سعيًا للحصول على المزيد من المتابعين.