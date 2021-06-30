أنباء عن وفاة اليوتيوبر المصري سمير اسمع عد تدهور حالته الصحية

تناقلت العديد من الحسابات على موقع "فيسبوك" خبر وفاة اليوتيوبر ومشهور "تيك توك" المصري سمير السوادي الشهير بـ"سمير اسمع".

وأشار متناقلو الأنباء الى أن سمير اسمع توفي بعد تدهور مفاجئ في وضحه الصحي حيث تم نقله الى المستشفى.

وفي الوقت الذي لم يتنسنَ لموقع البوابة التحقق من حقيقة وفاة سمير اسمع، الى أن تناقل هذا النبأ شكّل صدمة كبير لدى الكثير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي والذين تساءلوا عن سبب الوفاة.

وأشار عدد من النشطاء الى أن سمير اسمع توفي نتيجة إجراءه عملية خاطئة في القلب، الأمر الذي أدى لوفاته.

ونعى النشطاء الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة، متداولين عدد من الفيديوهات التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"

يذكر أن سمير السوادى هو أحد مشاهير السوشيل ميديا، ويحظى باهتمام كبير حيث يتابعه على "تيك توك" نحو 840.6 ألف شخص، وعلى "يوتيوب" 400 ألف شخص.

فما يتابعه على تطبيق "إنستغرام" نحو 305 ألف شخص.

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