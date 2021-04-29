أنقذوا رالف.. فيلم يروي معاناة الحيوانات في مختبرات مستحضرات التجميل

انتشر فيلم رسوم متحركة مؤلم يكشف قسوة التجارب على الحيوانات بطريقة غير متوقعة واستغلالها من قبل شركات التجميل لإجراء الاختبارات عليها من أجل إنتاج مستحضرات التجميل.

وتعاونت منظمة Humane Society International مع بعض من أكبر الأسماء في هوليوود في محاولة لتسليط الضوء على اختبارات مستحضرات التجميل والتعامل معها في جميع أنحاء العالم.

ويحكي فيلم "Save Ralph" أو "أنقذوا رالف" قصة أرنب تتم مقابلته من أجل فيلم وثائقي أثناء خوض روتينه اليومي كـ "اختبار مستحضرات التجميل" في المختبر.

ويبرز الفيلم معاناة الحيوانات، خاصة الأرانب لكي يتم إنتاج مستحضر تجميل تتمتع به النساء وتضيفه إلى حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بها، وكم التجارب والتعذيب الذي تخضع له الأرانب لكي يتم الحصول على المنتج التجميلي.

وشهد الفيلم القصير القوي والمفجع مشاركة بعض أكبر الأسماء في هوليوود مثل الحائز على جائزة الأوسكار "تايكا وايتيتي" بصوت "رالف"، و"ريكي جيرفيه" و"زاك إيفرون" و"أوليفيا مون" و"بوم كليمينتيف" و"رودريجو سانتورو" و"تريشيا هيلفر" وهم يعبرون عن الأرانب الأخرى "المختبرة".

وقال مخرج الفيل "سبنسر سوسر": "الحيوانات في معامل اختبار مستحضرات التجميل ليس لديها خيارًا، ومن مسؤوليتنا أن نفعل شيئًا حيال ذلك، عندما أتيحت الفرصة لإنشاء حملة جديدة لجمعية الرفق بالحيوان الدولية، شعرت أن وقف الحركة هو الطريقة المثلى لإيصال الرسالة، فعندما ترى الحقيقة المرعبة لطريقة معاملة الحيوانات، لا يسعك إلا أن تنظر بعيدًا".

وتابع: "ما كنت أتمنى أن أفعله بهذا الفيلم هو تقديم شيء يوصل رسالة دون أن أكون ثقيلاً، وأتمنى أن يقع الجمهور في حب رالف ويريد القتال من أجله ومن أجل الحيوانات الأخرى مثله، حتى نتمكن من حظر التجارب على الحيوانات نهائيًا".

وأوضح "تروي سيدل"، نائب رئيس الأبحاث وعلم السموم في جمعية الرفق بالحيوان الدولية، إن "Save Ralph" هو دعوة للاستيقاظ للمواطنين والمشرعين الأوروبيين الذين يعتقدون أن اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات قد انتهى في الاتحاد الأوروبي، لأن الأمر ليس كذلك، فلقد تم اعطائه اسمًا جديدًا لـ "تقييم المواد الكيميائية" ولكنه نفس معاناة الحيوانات القديمة.

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