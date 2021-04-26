أوبر للطيور؟.. فيديو طريف لنورس يجلس مرتاحًا فوق ظهر زميلة ويحلقًان في السماء

انتشر مقطع فيديو لاثنين من طيور النورس يستمتعان بركوب أحدهما ظهر الآخر فوق السماء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم نشر مقطع فيديو لطائر النورس وهي تقوم برحلة سريعة ومجانية على ظهر نورس آخر الذي يكافح لتحقيق التوازن بواسطة مستخدم على "تويتر" يُدعى Buitengebieden مع تعليق "مستحيل!!!".

واستمر طائر النورس حاملًا الطائر الآخر عدة ثوان قبل أن يقوم بعدها بحركة بدا فيها وكأنه منزعجًا من زميله ويطلب منه النزول عن ظهره.

“I’m the King of the world!” pic.twitter.com/fOrRpfnQVy — Buitengebieden (@buitengebieden_) April 24, 2021

وحقق الفيديو مشاهدات فاقت 2 مليون مشاهدة بعد طرحه يوم السبت الماضي.

يذكر أن طائر النورس من الطيور الذكية والقادرة على التعلم ومن بعض تصرفاته الذكية، هي قدرته على خداع الديدان من خلال ترطيب التربة بأقدامه كي يخدع الديدان المتواجدة فيها ويظن أن المطر يهطل، ويخرج فيلتقطها النّورس ويأكلها.

كما أن طيور النورس تمتلك عدّة أساليب للتّواصل، من خلال حركات معيّنة في الجسم، أو التّحليق بأسلوب معيّن، وكان لهذه الطيور مكانة مهمة عند الأدباء والشّعراء، فكان يرمز عندهم للتّرحال، والشوق، والوحدة، فهي تسافر مسافة حوالي خمسة آلاف كيلو متراً بحثاً عن الدفء في فصول الشتاء، لتعود مجددًا عند تحسّن الطّقس.