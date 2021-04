أوبر للطيور؟.. فيديو طريف لنورس يجلس مرتاحًا فوق ظهر زميلة ويحلقًان في السماء

انتشر مقطع فيديو لاثنين من طيور النورس يستمتعان بركوب أحدهما ظهر الآخر فوق السماء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم نشر مقطع فيديو لطائر النورس وهي تقوم برحلة سريعة ومجانية على ظهر نورس آخر الذي يكافح لتحقيق التوازن بواسطة مستخدم على "تويتر" يُدعى Buitengebieden مع تعليق "مستحيل!!!".

واستمر طائر النورس حاملًا الطائر الآخر عدة ثوان قبل أن يقوم بعدها بحركة بدا فيها وكأنه منزعجًا من زميله ويطلب منه النزول عن ظهره.

“I’m the King of the world!” pic.twitter.com/fOrRpfnQVy