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أول حلاقة سعودية.. فتاة تقتحم مهنة الرجال وتثير جدلًا على تويتر

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:06
أول حلاقة سعودية
أول حلاقة سعودية

أحدثت فتاة سعودية جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بعد إعلان اقتحامها عالم "الحلاقة" لتكون أول حلاقة سعودية.

وبدأ الجدل حين نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالرحمن المطيري مقطع فيديو وهو يحاور فيه أول حلاقة سعودية والتي تدعى وفاء وهي تقص شعر طفل صغير.

وكتب عبد الرحمن المطيري، مفتخرًا بأول حلاقة سعودية "عزالله أنها كفو وبنت رجال، افتخرت بموهبتها ولا استحت، وأمها معها خير سند".

وكشفت الحلاقة وفاء بأنها تمارس مهنة الحلاقة في منزلها وهي متخصصة في حلاقة شعر الأطفال مشيرة إلى الدعم المعنوي الذي تلقته من عائلتها وخاصة والدتها.

ونصحت وفاة كل بنت وشاب سعودي بالاعتماد على أنفسهم والعمل مهما كانت الوظيفة سواء بمبلغ مالي عالي أو مبلغ قليل، وكسب الخبرة والمهنة .

وعبر وسم "#أول_حلاقة_سعودية" تداول رواد موقع التدوين "تويتر" مقطع الفيديو حتى تصدر قائمة الأكثر تغريدًا خلال الساعات القليلة الماضية.

أول حلاقة سعودية

وكعادتهم انقسمت آراء المغردين بين مؤيدٍ لتوجه الفتاة وفاء نحو عالم الحلاقة وأشادوا بجرأتها وشجاعتها على اقتحام مهنة كانت حكرًا على الرجال وفي بلدٍ محافظٍ مثل المملكة العربية السعودية.

وأشار المغردون إلى أنه لا عيب في كل المهن الشريفة سواء للرجل أو المرأة والمهم هو الإتقان بالعمل والأمانة.

وكتب أحد المغردين: "نموذج رائع لبنت الوطن، كان حلم أن نشاهد (حلاقة سعودية) واليوم مع بنتنا وفاء تحقق وأصبح حقيقة، نحتاج مثل وفاء في أكثر من مدينة".

في المقابل، ظهرت أصوات معارضة لفكرة دخول الفتاة الى عالم حلاقة الشعر حيث كتبت إحدى المغردات: "ياليت النساء تفهم أن دورها أعظم من حلاقه وأي وظيفة"، وكتبت أخرى: "مكان ومسمى وظيفي لا يناسب بنت"، ولكن ذلك لم يمنعها من أن تتمنى لها التوفيق.

اول حلاقة سعودية

فيما انتقد مغرد يدعى عمر مدح الفتاة ودخولها عالم الحلاقة في الوقت الذي استطاعت فيه الكثير من الفتيات تحقيق إنجازات في ميادين ومجالات أكثر أهمية، حيث كتب: "هاشتاق وضيع بمهنه أقل من عادية، يطبلون حتى لو تكون مهنته زبال. العالم جالسين يتقدمون بشهادات وتطور رقمي وربعنا يرفعون هاشتاقات الواحد يستحي يشوفها".

اول حلاقة سعودية

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