أول صورة لمولود محمد بن سلمان الجديد.. شاهد الأمير "عبدالعزيز" الصغير

نشرت الناشطة الاجتماعية السعودية إيناس الحنطي صورة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" هنأت فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مولوده الجديد "عبدالعزيز".

وظهر في الصورة التي نشرتها إيناس الملك سلمان وهو يحمل بين يديه مولودًا جديدًا وأرفقتها بعبارة: "اللهم أنبته نباتًا حسنًا وعسى ربي يطول لنا بأعماركم".

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أن يكون الرضيع الذي ظهر في الصورة هو مولود بن سلمان الجديد.

ولم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من ترايخ التقاط الصورة، وفيما إذا كان من في الصورة هو الأمير عبدالعزيز أم حفيد آخر للملك سلمان.

وكان بن سلمان قد رزق بـ"عبدالعزيز" يوم 17 أبريل الجاري ليكون ابنه الخامس بعد "سلمان" و"مشهور" و"فهدة" ونورة".

وقال الأمير السعودي محمد بن سلطان، في تغريدة عبر تويتر: "رُزق سمو ولي العهد اليوم بمولود أسماه عبد العزيز، جعله الله من مواليد السعادة، تيمنًا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبد العزيز آل سعود".

وأم المولود هي الأميرة سارة بنت مشهور آل سعود، التي تزوجها بن سلمان عام 2008.

من هي ايناس الحنطي؟

جنسيتها سعودية الأصل وهي مولودة فى الرياض من مواليد عام 1988، وتعتبر ناشطة مجتمعية، وتعمل على بث الفيديوهات على "سناب شات" ولها العديد من المتابعين فى الخليج العربي، وتعتبر من الناشطات المهتمات بريادة الاعمال ودعم المشاريع الصغيرة.

تتواجد ايناس على منصتي "انستغرام" و"سناب شات" وعملت الكثير من الإعلانات التي حصدت نسبة مبيعات كبيرة لكل من تعامل معها في مجال التسويق.

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