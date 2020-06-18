أول ظهور للأمير محمد بن طلال بعد تعرضه لحادث سير.. وهذا ما كتبه على "تويتر"

حرص الأمير مشهور بن طلال على طمأنة السعوديين على صحة ابن أخيه الأمير محمد بن خالد بن طلال بعد تعرضه لحادث سير مروع ونجاته منه.

ونشر الأمير مشهور صورة جمعته بابن اخيه بعد زيارة أجراها له في المسشفى.

صورة الأمير محمد بن خالد بن طلال

في المستشفى اليوم بعد تعرضه لحادث

مروري ( انجاه الله منه ) يقف خلفه عمه

الأمـير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز

الحمد لله على السلامة وجعله

ما يشوف شر ويقوم بخير .. pic.twitter.com/LsKaHeKOuM — صور آل سعود (@alsaud1ksa) June 17, 2020

وأعادت حسابات تهتم بأخبار العائلة المالكة بالسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر صورة جمعت الأميرين في المستشفى.

وكان الأمير محمد قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "الحمد لله على كل حال أنا بخير وصحة وسلامة و أبشركم الحمد لله انا طيب وفي العنايه المركزه واللهم لك الحمد وشكر".

الحمد لله على كل حال أنا بخير وصحة وسلامة و أبشركم الحمد لله انا طيب و في العنايه المركزه واللهم لك الحمد و شكر 🤲🏻🤲🏻🤲🏻 — محمد بن خالد بن طلال (@mkt_alsaud) June 17, 2020

وكان أمراء من عائلة الأمير محمد قد كشفوا، الثلاثاء، عن تعرضه لحادث سيارة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكن صورة للسيارة بيّنت تعرضها لضرر كبير لحق به حريق فيما يبدو.

الأمير مشهور بن طلال

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يذكر أن السلطات السعودية كانت قد توقيف الأمير مشهور بن طلال و4 مرافقين له في 2017 على خلفية مشاركتهم في مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس بالعاصمة الرياض، أشهر خلالها أحد الموقوفين سلاحًا رشاشًا.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض حينها، العقيد فواز الميمان، أنه بتاريخ 3-3-1439 (هجري) (21/11/2017 ميلاديًا) تبلغت غرفة عمليات دوريات الأمن عن وقوع مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس شمال العاصمة الرياض تبين أنها بسبب خلاف سابق بين طرفي الشجار واستعانة أحد الطرفين بآخرين، تولى أحدهم إشهار سلاح ناري من نوع رشاش.

وأوضح الميمان أن جهة الضبط في شرطة الرياض والأجهزة الأمنية التابعة لها تمكنت من تحديد هوية أطراف الشجار، واتضح أنهم أربعة مواطنين سعوديين ووافد من الجنسية السودانية، وتم ضبطهم، وضبط السلاح. ولم يكشف الميمان عن أسماء الموقوفين، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشبان في مشاجرة في شارع بالرياض.

وقال مغردون عبر هاشتاغ #أمير_يهدد_مواطنين_بالسلاح في "تويتر"، إن أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو هو الأمير الشاب مشهور بن طلال بن عبد العزيز وهو أخ غير شقيق للأمير الوليد بن طلال وكان يهدد مواطنين بالسلاح أثناء المشاجرة.

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