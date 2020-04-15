"إذاعة كورونا الدولية" تبث من الجزائر.. هدفها التصدي للوباء وجوهرها تعزيز الديموقراطية

انطلقت "إذاعة كورونا الدولية" بث موجاتها للشعب الجزائري عبر الانترنت لتقدم محتوى "ديموقراطي" يساعد المستمعين في محاربة كآبة الحجر والحفاظ على شعلة الحركة الاحتجاجية.

ويقدم المذيع ومؤسس الإذاعة عبد الله بن عدودة الأخبار المتعلقة بالجزائر مرتين في الأسبوع مباشرة على موقع فيسبوك.

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وقال بن عدودة أن طريقة عمل الإذاعة "ديموقراطي للغاية"، فهي تبث كل يومي ثلاثاء وجمعة بين الساعة العاشرة والنصف مساءً (21:30 ت غ) أو الحادية عشرة مساء، البرنامج على موجات الأثير من منزله حيث يخضع للحجر الصحي في بروفيدنس (شرق الولايات المتحدة).

وقال الصحافي البالغ من العمر 49 عامًا، وهو أصلًا طبيب بيطري عمل لاحقا في النشر، إن "هذا البرنامج موجه بحالنا العميق: الحرية".

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وبمساعدة فريق منتشر بين الجزائر العاصمة ووهران (شمال غرب) وبومرداس (شمال) والدوحة وباريس، يتحدث المذيع بلهجة فكاهية لكل من المستمعين "الصامدين في الجمهورية الديمقراطية الشعبية (الجزائر)" وللسلطات. كل ذلك بلهجة جزائرية خليط بين العربية والفرنسية.

كما تهتم "إذاعة كورونا" بتطورات الأزمة الصحية في الجزائر بسبب فيروس "كورونا".

ويتم الانتقال بين كل فقرة وأخرى، بأنغام موسيقية إيقاعية، مثل فرقة الهيب هوب الجزائرية "أم بي أس" وتعني حروفها "الميكروفون يكسر الصمت" ثم أغنية يرددها الحراكيون لأمين شيبان "أيها النظام إرحل" ثم مقطع من الراب الملتزم لفريد دياز بعنوان "مدني في بلاد العسكر".

وكان عبد الله بن عدودة صحافيًا في الإذاعة الحكومة ثم انتقل إلى تقديم برنامج إخباري تهكمي على قناة "دزاير تي في" المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي 2014 اضطر لمغادرة الجزائر بعد توقيف برنامجه.