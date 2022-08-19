إذا رأيتموني فابكوا .. صخور الجوع تظهر في أوروبا

انخفضت مستويات المياه في الأنهار الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا بسبب انخفاض هطول الأمطار، ودرجات الحرارة المرتفعة لفترات ممتدة الأمر الذي أدى إلى ظهور صخور الجوع وهي رسائل تحذير عمرها قرون بشأن فترات البؤس والشقاء.

وأفاد السكان المحليون في ألمانيا أن الصخور "المرعبة" تُعرف باسم "Hungersteine" أو "أحجار الجوع" أو "صخور الجوع" ظهرت في نهر إلبه، الذي يمتد من جبال تشيكيا عبر ألمانيا إلى بحر الشمال.

الصورة من تويتر Citizen@

وقال المراسل الصحفي في صحيفة بوليتيكو آيتور هيرنانديز موراليس إن الحجر الذي تمت رؤيته مؤخرًا يعود تاريخه إلى عام 1616، وهو مكتوب باللغة الألمانية.

صخور الجوع

ونقش على الحجر عبارات تحذيرية جاء فيها "Wenn du mich seehst، dann Weine" والتي تعني باللغة العربية "إذا رأيتموني، فابكوا" في إشارة إلى الانحسار الشديد في مستوى المياه.

ويقول نقش آخر: "الشخص الذي رآني ذات مرة، بكى. ومن يراني الآن سيبكي".

ويقول ثالث: "إذا رأيت هذا الحجر مرة أخرى، فسوف تبكي. هكذا كانت المياه ضحلة في عام 1417".

تم استخدام "أحجار الجوع" مثل هذه "كمعالم هيدرولوجية" في جميع أنحاء أوروبا الوسطى، وكانت آخر مرة يتم رصدها في جفاف عام 2018، فهي صخور في مجرى الأنهار لا يمكن رؤيتها إلا عندما تكون مستويات المياه منخفضة للغاية.

ونُقشت عليها رسائل تركها الناس في العصور السابقة عن الكوارث التي سببها نقص المياه، في تذكير صارخ بالصعوبات التي واجهوها خلال فترات الجفاف السابقة.

وقال الخبراء في مرصد الجفاف الأوروبي أن الجفاف يؤثر حاليًا على أكثر من 60 في المئة من الأراضي الأوروبية، فيما تشهدت الأنهار الرئيسية في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا انخفاضًا في مستوى مياهها.

وفي الأسابيع الأخيرة، اضطرت دول مثل فرنسا وإسبانيا إلى تقييد استهلاك المياه، وفي أجزاء من كلا البلدين، اضطرت السلطات إلى قطع إمدادات المياه في ظل ظروف معينة.

وأعلنت السلطات الفرنسية في السابع من أغسطس أن البلاد تواجه أسوأ موجة جفاف منذ بدء التسجيلات في عام 1958.

وفي ألمانيا، أدى انخفاض منسوب نهر الراين، الذي يتدفق من جبال الألب السويسرية إلى بحر الشمال، بالفعل إلى إجبار شركات الشحن على الإبحار بكميات مخفضة من البضائع.