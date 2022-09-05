إذا وقعتم في حب الفلسطينيين .. عليكم أن تخبروا إسرائيل!

يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش في حب الفلسطيني: "وأنتِ تعشقين فلسطينيًا .. لا تهابي صراخه وصوته الضخم .. ولا تظنيهِ دكتاتورًا في العشق .. هو فقط لم يخفضه يومًا لأحد"، ولعل هذا الكلمات أرهبت دولة الاحتلال الإسرائيلي التي قررت إخضاع "الحب" من الفلسطينيين والفلسطينيات لقيودٍ صارمة.

وفي قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، الخامس من أيلول 2022، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يُجبر الأجانب على إبلاغ وزارة الدفاع الإسرائيلية بأي علاقة عاطفية مع الفلسطينيين بالضفة الغربية في غضون 30 يومًا من بدء العلاقة.

ويفرض القرار الجديد على حاملي جوازات السفر الأجنبية في الضفة الغربية إخطار وحدة COGAT التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في حال دخلوا في علاقة حب مع شباب أو شابات فلسطينيات في غضون 30 يومًا من بدء العلاقة.

وفي حال تم الزواج بين الأجانب وشباب/شابات الضفة العربية، سيتعين عليهما مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 27 شهرًا لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

وإذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على وضع علاقتهما في غضون 90 يومًا، فستنتهي صلاحية تصريحهم الإسرائيلي وسيضطر الأجنبي إلى مغادرة البلاد على الفور، وفقًا للقواعد.

بغض النظر عن إضفاء الطابع الرسمي على وضعهم ، لا يمكن تمديد التصريح الإسرائيلي إلا لمدة تصل إلى 27 شهرًا. بعد ذلك ، سيتعين على الأجنبي مغادرة البلاد لفترة تهدئة مدتها ستة أشهر.

وتنص القواعد الجديدة أيضًا على أن حاملي جوازات السفر الأجنبية - بمن فيهم الفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج - ويخططون لزيارة الضفة الغربية (باستثناء المستوطنات)، لن يتمكنوا بعد الآن من الحصول على تأشيرات عند الوصول إلى مطار بن غوريون، وبدلاً من ذلك سيتعين عليك التقدم للحصول عليها قبل 45 يومًا على الأقل.

وتم نشر تفاصيل القيود الجديدة على علاقات الحب في الضفة الغربية في صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، وهو ما يعد فصلًا جديدًا من كتاب القيود المفروضة على الأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية أو يرغبون في زيارتها.

حب فلسطيني

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين وعدد من الدول العربية أن اللوائح والقيود الجديدة من شأنها أن تفرض قيود مشددة على التأشيرات في المستقبل القريب وهذا ما يؤثر بشكلٍ صريح على العمل والتطوع في الضفة الغربية ويجعل الزيارات المستقبلية أكثر صعوبة للمواطنين الأجانب.

وذكر مغردون بأن الهدف من القيود الجديدة هو تشتيت شمل الفلسطينيين من خلال إجبار الثنائيات على مغادرة الأراضي الفلسطينية فور إعلان ارتباطهما، وبأن هذه الخطوة تأتي ضمن "سياسة التهجير" التي انتهجتها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول الذي اجتاحت فيه الأراضي الفلسطينية.

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