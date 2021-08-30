إعصار "إيدا" يصل أمريكا.. ويقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في ولاية لويزيانا

شهدت مدينة نيو أورلينز الأمريكية انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ اللحظة الأولى التي ضرب فيها إعصار "إيدا" ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

جلبت العاصفة رياحًا بسرعة 150 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة) عندما وصلت إلى اليابسة، متسببة في وفاة شخص عندما سقطت شجرة على منزلهم في أسينسيون بمدينة "باتون روج" عاصمة ولاية لويزيانا.

وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن إعصار "إيدا" سيكون "تهديدًا كبيرًا"، مع احتمال حدوث دمار هائل خارج السواحل فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل في لويزيانا، وقد يستغرق أسابيع لاستعادة الإمدادات.

كما أعلن الرئيس حالة الطوارئ في الولاية، ورصد أموالًا إضافية لجهود الإنقاذ والإنعاش.

يذكر أن إعصار "إيدا" استجمع قوته فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه وصل يوم الأحد لى اليابسة في جنوب نيو أورلينز كإعصار من الفئة الرابعة - مما يعني أنه سيتسبب في أضرار جسيمة للمباني والأشجار وخطوط الكهرباء.

أثناء تحرك العاصفة إلى داخل الولاية، انخفضت الرياح إلى 95 ميلاً في الساعة (153 كم / ساعة)، مما يعني أنها أصبحت الآن عاصفة من الفئة الأولى.

أول وفاة من إعصار "إيدا"

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه بينما يتحرك الإعصار "إيدا" إلى الداخل على طول ساحل خليج ولاية لويزيانا.

وقال مكتب عمدة أسينسيو في مدينة "باتون روج" إنه تلقى تقاريرًا بعد الساعة 8:30 مساءً، لشخص تعرض لإصابة خطيرة بعد سقوط شجرة عليه قبل أن يعلن المسعفون وفاته.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن "إيدا" وصل إلى اليابسة في وقت سابق من يوم الأحد - في الذكرى السادسة عشرة لإعصار كاترينا - كإعصار خطير من الفئة الرابعة مع رياح سرعتها 150 ميلًا في الساعة.