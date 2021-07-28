إعصار عملاق في البحر الأسود ويرعب سكان المدن الساحلية

ضربت زوبعة مائية ضخمة ساحل مقاطعة سينوب التركية حيث تسببت العواصف والأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في المدينة الواقعة على البحر الأسود.

وشاهد المواطنون الإعصار المتشكل في البحر قبالة ساحل كاراكوم حيث رفع الإعصار أطنانًا من الماء في الهواء ودور حوله.

وتسببت حالة الطقس غير المستقرة والتي حدثت على مسافة حوالي كيلومترين من الساحل، في نشر حالة من الذعر بين السكان المحليين في المدينة الساحلية.

ولحسن الحظ، فقد الإعصار تأثيره قبل أن يصل إلى اليابسة حيث تنفس المواطنون المقيمون في المنطقة المحيطة الصعداء.

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار في حدوث اضطرابات في حركة التنقل على الطرقات العامة، حيث تحولت الكثير منها الى بحيرات عطلت حركة السير لساعات.

وقالت السلطات المشاركة في عملية تنظيف واسعة النطاق في مقاطعة أرتفين الواقعة على البحر الأسود التي ضربها الفيضانات، أن البحث جارٍ عن رجل مفقود فيما تم هدم حوالي 39 مبنى وتضرر حوالي 1500 منزل في جميع أنحاء المقاطعة.

وتعرضت المدينة للدمار بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في 22 يوليو، عندما تساقطت حوالي 170 كيلوجرامًا من الأمطار لكل متر مربع.

وكانت منطقة إرهافي في أرتيفان هي الأكثر تضررًا من جراء الأمطار الغزيرة، حيث امتلأ نحو 430 منزلًا ومكتبًا بالمياه كما تضررت شبكات إمدادات المياه والكهرباء في المنطقة.

لسوء الحظ، فقدت حوالي 100 عائلة جميع ممتلكاتها في الفيضان، كما قال عمدة أرهافي فاسفي كورد أوغلو: "عاش السكان كابوسا".

كما قام السكان بتنظيف الشوارع من الطين في اليومين الماضيين، بعد يومين فقط من قدرة البلدية على توفير المياه.

وأضاف رئيس البلدية: "لن تكون كما كانت من قبل، لكن في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، نريد تنظيف المنطقة من الوحل".

وقال أحد السكان المحليين، في حديثه مع وكالة Demirören الإخبارية، إنه تأثر نفسيًا بالكارثة: "لقد كان يومًا فظيعًا. المنزل مليء بالطين. لن أعيش هنا مرة أخرى أبدًا".

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