ضبط فتاة كائن الهوهوز بالإسكندرية.. ومفاجآت صادمة كشفتها التحقيقات!

نجحت قوات الأمن المصرية من إلقاء القبض على مشهورة "تيك توك" منار المعروفة بـ "كائن الهوهوز" لنشرها مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وعبارات بذيئة.

وكشفت مواقع إخبارية مصرية بأن قوة من مباحث الآداب بدأت عمليات البحث عن منار لبثها مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص عبر "تيك توك".

وجرى استئذان النيابة العامة للبحث عن منار، وتبين هروبها من محل إقامتها من الإسكندرية، حيث تم القبض عليها.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن الشخص الذي يساعدها في تصوير مقاطع الفيديو ونشرها ليس زوجها كما أشيع سابقًا بل صديقها لكنه يساعدها بهدف تحقيق نسب مشاهدة وتحقيق الاستفادة المادية.

وأشارت مصادر مطلعة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منار وصديقها لكن دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكان محامٍ مصري قد تقدم أمس ببلاغ إلكتروني عبر الصفحة الرسمية للنائب العام ضد الحساب الملقب بـ"كائن الهوهوز" الذي يتم من خلاله بث فيديوهات لأحد الأشخاص وهو يصوّر سيدة، ويتلفظان بألفاظ تحوي إيحاءات جنسية، كما يتعرضان لأمور الدين في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك.

كما سخرت منار من الحجاب، واصفة أنه "أمر شخصي"، كما زعمت أن "الوشم مش حرام"، بحسب قولها.

وفي فيديو آخر، ظهرت منار هي والشخص الزاعم أنه زوجها، وهما يقومان بحرق آلاف الجنيهات في النار، معلقة: "أي حد عايز يشحن السيزون يكتب عشر كومنتات"، احتفالًا بوصول الحساب لمليون متابع.

وتأتي هذه القضية بعد أسابيع من الحكم على فتاة "تيك توك" حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعًا بالإتجار في البشر.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق في بثٍ مرئي مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لـ"كورونا" بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.