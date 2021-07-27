ليلة حمراء لـ"واين روني" تتصدر الترند.. نام مع ثلاث فتيات وهو في حالة سُكر!

تصدر اسم أسطورة كرة القدم الإنجليزية "واين روني" عناوين الصحف الرياضية خلال الساعات الماضية بعد تداول فضيحة تواجده في غرفة واحدة مع ثلاث فتيات في العشرينيات من عمرهن وهو في حالة سُكر.

ونشرت صحيفة MailOnline صورًا حصرية لـ"واين روني" ومقطع فيديو وهو يمشي برفقة 3 فتيات شقراوات إلى فندق في مدينة مانشستر حيث تصل قيمة الليلة الواحدة فيه إلى 60 جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة بأن "واين روني" (35 عامًا) أخبر الشرطة أنه تعرض للابتزاز بسبب صور له وهو نائم في غرفة فندق مع ثلاث نساء يبلغن من العمر 21 عامًا بينما كان يرتدي ملابس كاملة ويجلس على كرسي.

وزعمت الصحيفة بأن إحدى الفتيات اللاتي تواجدن برفقة اللاعب الإنجليزي هي عارضة الأزياء الشهيرة "تايلر راين" وصديقتيها "إليز ميلفين" و"بروك".

وذكرت الصحيفة بأن "روني"، وهو أب لأربعة أطفال - متزوج من حبيبة الطفولة كولين منذ عام 2008، والتي تم تصويرها على شاطئ في شمال ويلز بعد 24 ساعة من تسريب صور ليلة "روني" الحمراء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزعمت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن "روني" انضم إلى الفتيات في غرفتهما في فندق Staycity.

وبعدها قالت الصحيفة بأن "واين روني" قدم شكوى رسمية لشرطة مانشستر الكبرى عندما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور ليلته الحمراء بحجة أنه تعرض للابتزاز.

من جهته قال المتحدث باسم "واين روني" إن الأمر قد تأخر لأنه ليس من الواضح ما إذا كان الفندق الذي التقطت فيه صور روني والفتيات والذي يقترب من محطة بيكاديللي يقع ضمن اختصاص شرطة مانشستر الكبرى أو شرطة النقل البريطانية.

وتظهر إحدى الصور التي تسربت على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت على نطاق واسع يوم الأحد "واين روني" يميل نحو فتاة شقراء في ملهى ليلي في مانشستر. ولا يوجد ما يشير إلى ارتكاب أي مخالفات من ناحيته".

ومع ذلك، صُدمت النساء المتورطات عندما اكتشفن أن اللاعب قد قدم شكوى للشرطة بعد أن امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور ليلته الحمراء.

تساءلت والدة إحدى الفتيات عن سبب شرب "واين روني" مع ابنتها على الرغم من فارق السن الذي يصل الى 14 عامًا.

وقالت "أنجي سوندرسون"، والدة "تايلر" البالغة من العمر 43 عامًا: "لا أهتم بشكوى الشرطة. كانت الفتيات يخرجن للتو للاحتفال بعيد ميلاد إحداهن الـ21”.

وتابعت: "يبلغ عمر الفتيات 21 عامًا فيما يبلغ هو من العمر 40 عامًا تقريبًا. لقد دعاهم مرة أخرى. أرسل حارس أمن لدعوتهم إلى كشك كبار الشخصيات الخاص به”.

وتابعت: "الفتيات في حالة انهيار، ابنتي فتاة طيبة وتنحدر من عائلة محترمة. ظنوا أنهم مضحكون لكني أخبرتهم أنه كان غبيًا تمامًا، أشعر بالسوء تجاههم ولكني أيضًا غاضبة لأنهم كانوا أغبياء".