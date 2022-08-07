إعلان محمد صلاح مع بيبسي يكسر الدنيا في لحظات .. شاهد الفيديو

يبدو أن المنافسة بين لاعبي كرة القدم العالميين انتقلت من الملاعب المستطيلة نحو شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي عبر حملات إعلانية ترويجية تجتاح العالم في لحظات كان آخرها إعلان محمد صلاح مع بيبسي.

ونشر اللاعب الدولي ونجم ليفربول محمد صلاح قبل 60 دقيقة فقط الإعلان الترويجي الجديد له مع شركة بيبسي للمشروبات الغازية عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام".

على تويتر، نجح محمد صلاح خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة في تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر تويتر مع أكثر من 16 ألف إعجاب.

أما على إنستغرام، حصد الفيديو الترويجي لمحمد صلاح مع بيبسي أكثر من 91 ألف إعجاب وآلاف التعليقات التي عبر أصحابها عن إعجابهم بالإعلان وبالظهور المميز للنجم الدولي.

ونجح صلاح خلال الإعلان في خطف الأنظار له بخفة دمه وبأداءه المميز، فيما أبدى الكثيرون إعجابهم بفكرة الإعلان والطريقة التي تم تنفيذها حينما بدأ التمثال الشمعي يتحرك بطريقة احترافية.

أما على الصعيد الموسيقى، أبدى الكثير من جماهير صلاح إعجابهم بالطريقة التي دمجت فيها الموسيقى الغربية مع المصرية الشعبية في مزيج راقص أعطى الإعلان لمسة عربية رائعة.

تمثال محمد صلاح

يذكر أن متحف مدام توسو في العاصمة البريطانية لندن يضم تمثالًا شمعي لمحمد صلاح، والذي حرص على التقاط الصور معه.

عقد محمد صلاح مع بيبسي

وقع محمد صلاح عقد تعاون مع شركة بيبسي في عام 2016.