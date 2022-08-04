تطبيق بوكينج يدعم الشواذ جنسيًا ويثير غضب مستخدميه

أثار تطبيق بوكينغ – Booking.com المتخصص في حجوزات السفر والفنادق، غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية عبر حملة مقاطعة بوكينج " لدعمه مجتمع الشواذ أو ما يُعرف بـ"مجتمع الميم".

وبدأت حملة مقاطعة بوكينغ بعدما فوجئ مستخدمي التطبيق بإعلان ترويجي يدعم مجتمع الميم جرى عرضه أمامهم خلال استخدامهم التطبيق لإتمام عمليات الحجز والسفر والدفع.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #مقاطعه_بوكينج حملات تطالب بمقاطعة التطبيق من خلال حذفه من هواتفهم الشخصية ليتكبد خسائر مادية كبيرة لدعمه مجتمع الشواذ.

كما طالب عدد من المغردين أن حملة المقاطعة يجب أن تشمل "حذف الحساب" وعدم الاكتفاء بحذف التطبيق، وكتابة "تغذية راجعة" بدرجات متدنية عنه في متجري “أبل ستور” و”بلاي ستور”.

وحظيت حملة #مقاطعه_بوكينج بتفاعل واسع من آلاف النشطاء في دول عربية عدة أبرزها المملكة العربية السعودية، حتى تصدر الوسم قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين تويتر مع آلاف التغريدات خلال الساعات القليلة الماضية.

مقاطعة بوكينج

نشر تطبيق بوكينج حملة ترويجية تدعم من خلالها مجتمع الميم عبر توفير برامج خاصة لهم تحمل عنوان Travel Proud.

وجاء في الإعلان: السفر للجميع أنت تستحق أن تكون كما أنت أينما تذهب مع Travel Proud تهدف إلى جعل تجربة السفر أكثر سهولة خاصة للأشخاص من مجتمع الميم حول العالم .. اعرف المزيد".

وأثار إعلان التطبيق غضب واستياء المغردين الذين طالبوا بضرورة الالتزام بحملة المقاطعة خاصة وأن نسبة كبيرة من مستخدميه من العالم العربي وخاصة من دول الخليج العربي وهذا يعني خسائر كبيرة له قد تجبره على التراجع والاعتذار.

مقاطعة بوكينج في السعودية

وجاءت تغريدات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على النحو التالي:

دعا أحد المغردين إلى ضرورة حذف الحساب على التطبيق وعدم الاكتفاء فقط بحذفه، حيث غرد قائلًا: أرجو حذف حسابكم في البوكينغ وليس فقط التطبيق لأن حذف الحساب يظهر لديهم بأن عدد المشتركين بدأ بالنقصان وعند الحذف يرسلون لك رسالة تقول : ما سبب حذف الحساب اكتب فيه ( Because you support gays and homosexuals ) لأنكم تدعمون المثليين والشواذ".

وكشف مغرد آخر سبب تفاعله مع حملة المقاطعة: "سبب للعن وغضب الله وسخطه يعني مصيرهم جهنم المنيكة هذي سبب انتشار الايدز والامراض الجنسية الجنس الشرجي اقذر واوسخ شي يفعله الإنسان واول سبب لاورام المستقيم وسرطان البروستات واصلًا احسن إن شاء الله كلهم سرطان وايدز ويطلعون لجهنم ونفتك منهم".

وشارك قسم من المغردين صورًا تثبت تفاعلهم مع الحملة:

تطبيق بوكينج