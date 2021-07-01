"إلا رسول الله يالشهري".. مغردون يهاجمون إعلامي سعودي أساء للنبي محمد

شن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الإعلامي السعودي مبارك الشهري بعد وصفه أحد لاعبي النصر بـ"مُنقذ البشرية".

وبدأ الجدل حين قال الناقد الرياضي مبارك الشهري في برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع قناة 24 الرياضية السعودية بأن لاعب النصر الجديد البرازيلي "بيتروس" هو "منقذ الأمة"!

#الا_رسول_الله_يالشهري



This is why it is trending pic.twitter.com/THUhAI4ztB — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) June 30, 2021

واعتبر عدد كبير من المغردين بأن ما قاله مبارك الشهري يُصنف تحت بند "الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم" وعليه الاعتذار وذلك من خلال وسم "#الا_رسول_الله_يالشهري".

وفي الوقت ذاته، اعتبر أن ما قاله الشهري عبارة عن "زلة لسان" وغلطة غير مقصودة وهو ما يحدث عادة مع الإعلاميين ومقدمي البرامج المذاعة في بث حي ومباشر.

#الا_رسول_الله_يالشهري



إعلامي رياضي يصف لاعب النصر المحترف "بيتروس" بأنه منقذ البشرية. — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) June 30, 2021

وكانت الأزمة المتعلقة باللعب "بيتروس" بدأت حين ظهر الى جانب مواطنه "أندرسون تاليسكا"؛ لاعب وسط نادي النصر السعودي، وهو ما اعتبره جمهور نادي الهلال استفزازًا مقصودًا لهم.

وكان نادي الهلال قد دخل مفاوضات مع "بيتروس" لقرابة شهر لكن لم يفلح في الحصول على توقيعه في ظل الاختلاف حول المقابل المادي.

فيديو :



نجمي #النصر بيتروس و تاليسكا

ها ها انا نصراوي 🔥😍 .. pic.twitter.com/lAyYziIT9q — علي العنزي (@Ali_alabdallh) June 27, 2021

وفي الوقت الذي تتجه به كافة التقارير للحديث عن تطورات مفاوضات مسؤولي الهلال مع "تاليسكا"، فاجأ النصر الجميع وأعلن عن الصفقة، عبر حسابه الرسمي، بدعم من الأمير خالد بن فهد.

وقتها اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وصب الجمهور جم غضبه على فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال، حتى أنه طالبوا برحيله، لفشله في إتمام الصفقة.

وعندما أعلن النصر عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر اللاعب في الفيديو ضاحكًا ومرددًا: "أنا نصراوي".

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