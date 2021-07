"إلا رسول الله يالشهري".. مغردون يهاجمون إعلامي سعودي أساء للنبي محمد

شن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الإعلامي السعودي مبارك الشهري بعد وصفه أحد لاعبي النصر بـ"مُنقذ البشرية".

وبدأ الجدل حين قال الناقد الرياضي مبارك الشهري في برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع قناة 24 الرياضية السعودية بأن لاعب النصر الجديد البرازيلي "بيتروس" هو "منقذ الأمة"!

#الا_رسول_الله_يالشهري



This is why it is trending pic.twitter.com/THUhAI4ztB