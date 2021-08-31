إلقاء القبض على مغتصب طفلتي يتصدر التريند.. وفيديو التحرش بالرضيعة مثير للجدل!

تصدر هاشتاق إلقاء القبض على مغتصب طفلتي التريند عبر تطبيق تويتر بعد تداول فيديو لطفلة رضيعة قيل أنها تتعرض للتحرش الجنسي.

الطفلة والتي كانت تحت عدسة تصوير الرجل الذي يحكلها قيل أنها تعرضت للتحرش منه بعد تداول أصوات غريبة تخرج منه كدلالة جنسية.

#اللقاء_القبض_علي_مغتصب_طفلتي



This is why it is trending pic.twitter.com/KS5dKZaR9R — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) August 31, 2021

الغريب في الموضوع أن الفيديو لم يُظهر أي تصرف جسدي يدل على التحرش وحتى أن رواد السوشال ميديا كانت أكثريتهم ممن اعتبر أنه لا وجود للتحرش في الفيديو وأن الهاشتاق تم شراءه، وكان من ضمن التغريدات المتداولة:

"بيغتصبها. يصور ؟. شفيه مخه ذا. والا انتوا اللي ما فهمتوا"... وتابع آخر "ياخي ذي رضيعه وين التحرش فيه...الله يقلع مخك ياراعي الهاشتاق".. وجاء في تغريدة أخرى "راعي الهاشتاق ما عنده سالفة يبي اثارة جدل وبالأخير تطلع بنته بالله عليكم حتى لو كان يىَحرش ما بيصور بهذه الطريقة".



في حين أضاف أحد المغردين "يبن الحلال ولده مدري بنته دب وقاعد يتعصر يشيله كل شي تدخلونه اغتصاب".. وجاء في تغريدة أخرى "وربي يحب الناس للدراما مافي ولا شئ"..

يذكر أن الجهات الأمنية لحد الآن لم تصدر أي كتاب رسمي حول الواقعة أو تلمح ما إذا تم فعلاً إلقاء القبض على صاحب الفيديو أو حتى التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر منصة تويتر.

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