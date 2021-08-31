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إلقاء القبض على مغتصب طفلتي يتصدر التريند.. وفيديو التحرش بالرضيعة مثير للجدل!

منشور 31 آب / أغسطس 2021 - 05:02
إلقاء القبض على مغتصب طفلتي
إلقاء القبض على مغتصب طفلتي

تصدر هاشتاق إلقاء القبض على مغتصب طفلتي التريند عبر تطبيق تويتر بعد تداول فيديو لطفلة رضيعة قيل أنها تتعرض للتحرش الجنسي.

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الطفلة والتي كانت تحت عدسة تصوير الرجل الذي يحكلها قيل أنها تعرضت للتحرش منه بعد تداول أصوات غريبة تخرج منه كدلالة جنسية.

الغريب في الموضوع أن الفيديو لم يُظهر أي تصرف جسدي يدل على التحرش وحتى أن رواد السوشال ميديا كانت أكثريتهم ممن اعتبر أنه لا وجود للتحرش في الفيديو وأن الهاشتاق تم شراءه، وكان من ضمن التغريدات المتداولة:

"بيغتصبها. يصور ؟.  شفيه مخه ذا. والا انتوا اللي ما فهمتوا"... وتابع آخر "ياخي ذي رضيعه وين التحرش فيه...الله يقلع مخك ياراعي الهاشتاق".. وجاء في تغريدة أخرى "راعي الهاشتاق ما عنده سالفة يبي اثارة جدل وبالأخير تطلع بنته بالله عليكم حتى لو كان يىَحرش ما بيصور بهذه الطريقة".

إلقاء القبض على مغتصب طفلتي
في حين أضاف أحد المغردين "يبن الحلال ولده مدري بنته دب وقاعد يتعصر يشيله كل شي تدخلونه اغتصاب".. وجاء في تغريدة أخرى "وربي يحب الناس للدراما مافي ولا شئ"..

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يذكر أن الجهات الأمنية لحد الآن لم تصدر أي كتاب رسمي حول الواقعة أو تلمح ما إذا تم فعلاً إلقاء القبض على صاحب الفيديو أو حتى التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر منصة تويتر.

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