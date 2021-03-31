إماراتية تقدم بلاغًا ضد والدها لرفضه ارتباطها بشاب أوروبي… وشرطة دبي تحل المشكلة

تقدمت فتاة إماراتية تبلغ من العمر 21 عامًا ببلاغًا ضد والدها للشرطة بدعوى أنه يعنفها ويمنعها من الإقامة بمفردها؛ وذلك بعد أن أحبت شابًا من جنسية أوروبية وترغب في الارتباط به.

وبحسب صحيفة "البيان" المحلية، فقد تواصل مركز شرطة الرفاعة بدبي مع الأب الذي أكد أن ابنته تعرفت على شاب من جنسية أوروبية وترغب في الارتباط به على غير رغبة العائلة، وتم حل المشكلة بالسماح للفتاة بالإقامة عند أحد الأقارب تحت رقابة الأهل.

وقال نائب مدير مركز شرطة الرفاعة العقيد جمعة أمان بن سهيل، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من فتاة مواطنة في بداية العشرينات من عمرها ضد والدها؛ بدعوى أنه يعنفها وأنه يرفض إقامتها بمفردها، وقام بمنعها من الخروج من البيت أكثر من مرة.

وأشار الى أنه وبعد التواصل مع الأب كشف بأنه رفض ارتباط ابنته بالشاب الأوروبي نظرًا لصغر سنها وعدم التوافق بينهما، وأنه حاول منعها باللين من الاستمرار في الأمر، إلا أنها لم تستمع إليه ولا إلى أمها.

وذكر أن قسم التواصل مع الضحية تمكن من الحديث مع الفتاة وإيصال وجهة نظر عائلتها إليها، وأنها يجب أن تعيد النظر في الأمر، واقتنعت الفتاة إلا أنها طلبت من الأب السماح لها بالإقامة بمفردها، ورفض الأب ذلك، إلى أن تواصلوا إلى حل وسط بالإقامة لدى أحد الأقارب، تحت رقابة الأبوين.

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