إنكارينا تسبب في أزمة دبلوماسية بين الرياض ووارسو.. ماذا فعلت؟

تعتبر الخيول موروثًا ثقافيًا لدى العرب، ورمزًا للبطولة وللشجاعة والأصالة، حيث اشتهروا بحبهم للفروسية، والإعتناء بخيولهم الأصيلة وحرصهم على المحافظة على أنساب خيولهم، وأن لا تختلط دماؤها بدماء غيرها من الخيول الهجينة.

وتعد الخيول العربية الأصيلة ممتلكات عزيزة لدى شيوخ دول الخليج العربي وغيرهم من جامعي الثروات.

لكن إحدى هذه الخيول العربية الأصيلة تسببت في أزمة دبلوماسية بين الرياض ووارسو نذكر لكم تفاصيلها وفقًا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" الأمريكية.

وكشفت الشبكة في تقريرها الى أن بولندا، التي تولد بعضًا من أجود أنواع الخيول، تتوق لاستعادة الخيل "إنكارينا" من المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، فقد كان من المفترض أن تعود "إنكارينا"، وهي فرس تبلغ من العمر أربع سنوات، في أغسطس الماضي إلى مزرعة جانو بودلاسكي ذات الشهرة العالمية والواقعة في شرق بولندا.

وتم تأجير الحصان العربي الحائز على جائزة في عام 2019 إلى مزرعة خيول سعودية غير معروفة. لكن جهود المربط البولندي فشلت حتى الآن في إعادتها، حتى تدخلت الحكومة البولندية في المسألة.

وقالت "ألينا سوبيسكا"، الخبيرة البولندية في شؤون الخيول العربية الأصيلة التي تدير موقعًا متخصصًا على Facebook: "لا أحد يعرف ما الذي يحدث، أنا قلقة بشأن ظروف إنكارينا - إنها فرس خاصة للغاية".

وحتى هذه اللحظة، لا يوجد تفسير سعودي للتأخير في قضية إرجاع الخيل "إنكارينا"، في حين قال نائب وزير الزراعة البولندي إن هناك محادثات دبلوماسية مع السعوديين بشأن اختفاء إنكارينا، لكنه لم يدل بمزيد من التعليقات.

وذكرت الشبكة الى أن تم تأجير"إنكارينا" للسعوديين مقابل 43 ألف يورو مع تأمين إضافي، حيث كانت مزرعة جانو بودلاسكي لها تعاني من أزمة مالية، حيث ستوفر دخلًا حيويًا لها.

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