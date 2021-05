ضرب مفسر الأحلام وسيم يوسف وحرق سيارته في الإمارات

تناقلت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل بأنها توثق قيام شاب إماراتي بالاعتداء على الداعية ومفسر الأحلام المثير للجدل وسيم يوسف في دبي.

وبحسب الصورة المتداولة لسيارة المحترقة فإن الشاب قام بضرب يوسف وحرق سيارته بسبب مواقفه الداعمة للكيان الصهيوني، وانتقاده المقاومة الفلسطينية، فيما وثق الفيديو قيام شبان آخرين بإحراق مركبته.

وذكر عدد من المغردين الى أن السلطات الإماراتية باشرت التحقيق بالحادثة تمهيدا لتقديم الفاعلين الى القضاء.

وذكروا أن الشخص الذي اعتدى عليه يحمل الجنسية الإماراتية، لكن لم يتم إصدار بيان أو معلومة تؤكد حقيقة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى كتابة الخبر.

ولم ينشر يوسف، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفي أو توضيح، حول ما إن كان قد تعرض للاعتداء والضرب، كما لم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من صحة الصورة المتداولة.

وكان يوسف قد أثار حنق الشعوب العربية لنشره تغريدات يهاجم فيها المقاومة في قطاع غزة الذي تعرض على مدار 11 يومًا لعدوان صهيوني غاشم راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف المصابين وتدمير البنية التحتية للقطاع المحاصر منذ سنوات.

واعتبر يوسف في تغريداته أن حركة المقاومة الإسلامية حماس جماعة إرهابية، إضافة إلى نشره أن الجنسية الأردنية والفلسطينية لا تشرفانه حملها.

#وسيم_يوسف His file is black, and he has a history of precedents in Jordan, and now he has a relationship with the Zionist Mossad in Tel Aviv. pic.twitter.com/CJv8XdgWqC