إيران تستقبل رئيس الوزراء العراقي على أنغام فيلم الرسالة.. ومعلقون: هل جاء من يثرب؟

حظيت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى إيران اليوم على اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ليس لما تتضمنه من رسائل سياسية بل لأسباب تتعلق ببروتوكلات ومراسم استقباله.

وانشغل مراقبو المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بتلك اللحظة التي تم فيها استقبال المسؤول العراقي على أنغام موسيقى فيلم "الرسالة".

وتسائل المغردون والنشطاء على موقع التدوين "تويتر" عن السبب الذي دفعهم لاعتماد هذه الموسيقى بدلًا من عزف النشيد الوطني العراقي.

وتحول مشهد استقبال رئيس الوزراء الى مادة دسمة لإطلاق النكات عليها، حيث كتب أحدهم: "لماذا هذه الموسيقى، هل جاء من يثرب؟".

فيما اتهمت بعض تعليقات إيران بدأبها المستمر على استغلال الدين والشعائر الإسلامية من أجل أرباح سياسية ولو كانت على حساب استقرار الدول والمنطقة.

وجاءت بعض التعليقات ساخرة من وقع تلك الاجواء، إذ كتب أحد الناشطين على موقع "فيسبوك":"حرس التشريفات الإيراني، سرق موسيقى فيلم الرسالة".

وكان المقطع الذي عزفته فرقة الجوق الإيرانية اختير من الموسيقى التصويرية التي ترافقت مع أحداث الفيلم عند فتح المسلمون لمكة.

وفي تعليق آخر ساخر قال أحد المدونين: "هل دخل الكاظمي فاتحًا لإيران.

وقد وصل الكاظمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران لمناقشة ملفات عدة، بينها العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.