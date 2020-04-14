"إيفانكا ترامب" تصنع كمامة بنفسها.. وتحث الآخرين على التباعد الاجتماعي

استعرضت ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب" الكمامة التي صنعتها مع ابنتها للوقاية من فيروس "كورونا" المُستجد.

وفي الوقت الذي يواصل والدها الرئيس "دونالد ترامب" الظهور في مركز السيطرة على الأمراض بدون "كمامة" أو "قفازات"، أخذت "إيفانكا" التعليمات الصحية بجدية أكثر وشجعت الآخرين أن يحذو حذوها.

كما حثت ابنة الرئيس الآخرين على الحفاظ على البعد الاجتماعي في مكافحة وباء Covid-19.

ونشرت "إيفانكا" صورة لها مع ابنتها "أرابيلا" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وهما ترتديان الكمامات القماشية التي صنعتاها سويًا.

وعلّقت على الصورة: "مع دخولنا الأسبوع الجديد، دعونا نحافظ على أنفسنا وبعضنا البعض باتباع توصية مركز السيطرة على الأمراض بارتداء غطاء وجه عندما نكون في الخارج للمساعدة في حماية الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر من #COVID19".

وتابعت: "يمكنك العثور على تعليمات عبر الإنترنت لصنع قناع القماش الخاص بك. (لقد صنعت واحدًا لأرابيلا وهي صنعت لي، ثم قامت بخياطة كلمة USA عليها".

واختتمت حديثها بالقول: "تذكر، في حين أن أغطية الوجه / الأقنعة مفيدة ، لا يوجد بديل عن الابتعاد الاجتماعي.. دعونا نحمي ونهتم ببعضنا البعض".

كما حث السيدة الأولى "ميلانيا ترامب" الأمريكيين على اتباع نصائح مركز مكافحة الأمراض بارتداء الكمامة.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn — Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020

ونشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "أناشد الجميع بعدم التهاون في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، (كوفيد-19) فيروس يمكن أن يصيب الجميع".